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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

للبيع بحالة الزيرو.. شيري تيجو 3 موديل 2024 بأقل من سعرها الرسمي

شيري تيجو 3 موديل
شيري تيجو 3 موديل 2024

تعتبر السيارة شيري تيجو 3 واحدة من اشهر السيارات الصينية في مصر، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات، وبسعر رسمي يبلغ 955 ألف جنيه، وسط تراجع حاد لظاهرة الأوفر برايس.

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وظهرت احدى سيارات شيري تيجو 3 موديل 2024، للبيع على الانترنت بأقل من سعرها الرسمي حيث يشهد السوق المصري للسيارات تراجعاً ملحوظاً في أسعار السيارات، وتباع السيارة بحالة الزيرو، حيث لم ترخص من قبل، وبمفهوم الفبريكا داخليًا وخارجيًا.

شيري تيجو 3 موديل 2024 

وتضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 التي نتحدث عنها باقة من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، فتحة سقف كهربائية، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من اوامر التحكم.

شيري تيجو 3 موديل 2024 

تحتوي شيري تيجو 3 موديل 2024 على مثبت سرعة، جنوط رياضية، مرايات جانبية كهربائية التحكم، انذار مانع للسرقة، نوافذ كهربائية، زجاج خلفي مظلل، كاميرا خلفية، حساسات ركن بالناحية الخلفية ايضا، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، ووسائد هوائية للحماية.

شيري تيجو 3 موديل 2024 

تستمد شيري تيجو 3 موديل 2024 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 CC، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 125 حصانا و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

شيري تيجو 3 موديل 2024 

سعر السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 

 

تباع السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت للبيع عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال بسعر 880 ألف جنيه.

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