شيري تيجو 7 "كسر زيرو" 2023 هاي لاين .. بأرخص سعر

تقدم شركة شيري عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عددا من طرازاتها داخل السوق المصري، حيث استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة خلال السنوات السابقة، لتنوع الاصدارات بين السيدان، والكروس اوفر وايضا للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى اختلاف القدرات الفنية والتجهيزات.

وتعتبر السيارة شيري تيجو 7 واحدة من اشهر اصدارات العلامة التجارية بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيارات الرياضية، وظهرت احدى هذه الطرازات للبيع على الانترنت بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 2800 كيلومتر فقط، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا بشكل كامل داخليًا وخارجيًا.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتنتمي السيارة شيري تيجو 7 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع إلى فئة هاي لاين، والتي تضم فتحة سقف بانوراما، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، جنوط رياضية، كاميرا خلفية، حساسات ركن، زر تشغيل وايقاف المحرك بصمة.

شيري تيجو 7 موديل 2023

كما تحتوي السيارة على قفل مركزي، ريموت تحكم، مثبت سرعة، انذار، نوافذ كهربائية، وسائد هوائية، مكيف هواء، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، ونظام الثبات الالكتروني، ومرايات جانبية كهربائية.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 6 غيار طراز DSG، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو" 4 سلندر، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 145 حصان و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

سعر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

تباع السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع تحت حالة "كسر الزيرو" بعد أن ظهرت عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال بسعر مليون و50 ألف جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمي للسيارة وفقًا لموديلات 2024 نحو مليون و180 ألف جنيه.