سوق السيارات المصري يضم باقة مميزة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافرت تلك السيارات بعدما تراجعت أسعار الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السيارات " زيادات سعرية " عن السعر الأصلي ، بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار.

ومن ضمن السيارات التي استقرت أسعارها وتباع بدون زيادات ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 .

سعر ميتسوبيشي إكليبس كروس 2024 بالسوق المصري بدون زيادات

- محرك ميتسوبيشي إكليبس كروس الجديدة :

سعر ميتسوبيشي إكليبس كروس 2024 بالسوق المصري بدون زيادات

تنقل قوة سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية، وبها خزان وقود سعه 63 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر .

- وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي إكليبس كروس :

سعر ميتسوبيشي إكليبس كروس 2024 بالسوق المصري بدون زيادات

تحتوي سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 علي العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها ، ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات

للركن، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

- سعر ميتسوبيشي إكليبس كروس 2024 بالسوق المصري بدون زيادات :

سعر ميتسوبيشي إكليبس كروس 2024 بالسوق المصري بدون زيادات

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 675 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 740 ألف جنيه، بدون زيادات .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 800 ألف جنيه، بدون زيادات .

الفئة الرابعة من سيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2024 تباع بسعر مليون و 870 ألف جنيه، بدون زيدات .

