عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

انخفاض أسعار 5 سيارات SUV موديل 2024.. اعرف بكام

سيارات SUV موديل
سيارات SUV موديل 2024

شهدت أسعار السيارات في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، في ظاهرة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، بالإضافة إلى اختفاء ظاهرة الأوفر برايس عن الكثير من السيارات.

أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2024 بالسوق المصري

أصغر سيارة جيب موديل 2017 «أوتوماتيك».. أرخص سعر للمستعمل

أرخص سعر .. اشتر إم جي RX5 موديل 2019 كاملة التجهيزات

موفرة في الوقود .. سعر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات SUV موديل 2024 أنخفضت أسعارها خلال شهر مارس.

سيارات SUV موديل 2024

1 - بيجو 5008

 

تراجعت الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 5008 موديل 2024 بقيمة قدرها 450 ألف جنيه، حيث قدمت الفئة الأولى بسعر 2 مليون و209 آلاف و990 جنيها بدلاً من 2 مليون و659 ألفا و990 جنيها، و 2 مليون و349 ألفا و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و799 ألفا و990 جنيها للفئة الثانية.

 

وجاءت الفئة الثالثة من السيارة بسعر 2 مليون و519 ألفا و990 جنيها بدلاً من 2 مليون و969 ألفا و990 جنيها، و 2 مليون و529 ألفا و990 جنيها بدلاً من 2 مليون و979 ألفا و990 جنيها للفئة الرابعة.

 

وتعتمد السيارة فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي تيربو، بقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع زمن للتسارع يبلغ 9.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر.

سيارات SUV موديل 2024

2 - اوبل موكا

 

انخفضت أسعار السيارة اوبل موكا 2024 بقيمة قدرها 350 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى مليون و749 ألفا و990 جنيها بدلاً من 2 مليون و99 ألفا و990 جنيها، أما عن القدرات الفنية للسيارة فتعتمد فنيًا على محرك تيربو 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 130 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، وزمن تسارع يبلغ 9.2 ثانية وصولًا من 0 لـ 100 كم/ساعة

سيارات SUV موديل 2024

3 - ام جي RX5 PLUS

 

شهدت ام جي RX5 PLUS تراجع سعري تراوح بين 250 ألفا و260 ألف جنيه، حيث تبدأ أسعار السيارة رسميًا من مليون و450 ألف جنيه بدلاً من مليون و700 ألف جنيه للفئة الأولى، و مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و760 ألف جنيه للفئة الثانية.

 

وزودت ام جي RX5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي تيربو، بقوة 171 حصان و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيار، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

 

سيارات SUV موديل 2024

4 - شيفروليه كابتيفا

 

تراجعت جميع فئات السيارة شيفروليه كابتيفا 2024 بقيمة تتراوح بين 260 و270 ألف جنيه، حيث تقدم بسعر يبدأ من مليون و470 ألف جنيه بدلاً من مليون و730 ألف جنيه للفئة الأولى 5 مقاعد، ومليون و520 ألف جنيه بدلاً من مليون و790 ألف جنيه للفئة الثانية 7 مقاعد.

 

وتعمل السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 148 حصانا و255 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة CVT أوتوماتيك.

سيارات SUV موديل 2024

5 - جاك JS4

 

انخفضت اسعار السيارة جاك JS4 موديل 2024 بقيمة قدرها 190 ألف جنيه عن الفئة الوحيدة المتوافرة حاليًا، حيث وصل السعر الرسمي للسيارة إلى مليون و89 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و279 ألف و900 جنيه.

 

وتعتمد جاك JS4 على قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 147 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي طراز CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة.

سيارات SUV تقنية الفار سيارات SUV أسعار السيارات انخفاض اسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غطاء سحابي يكسو البلاد.. الأرصاد تُطلق تحذيرات مفاجئة عن طقس الساعات المقبلة

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

بسببك واحد مات والتاني اتسجن.. السر وراء تخلص فتاة أوسيم من حياتها.. صور

مدرب الحزم: نجم الأهلي لم نجد مثله في السعودية ونريد ضمه

بـ مادة سامة.. النيابة تحقق في وفاة فتاة البراجيل | القصة الكاملة

بشرى لطلاب الثانوية عن نظام التحسين.. أستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج| فيديو

وصيتها لأمها وأصحابها.. مقطع فيديو لـ فتاة البراجيل قبل وفاتها بساعات.. فيديو

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

موضوعات متعلقة

للإيد الشقيانة.. تخفيضات تصل لـ60 ألف جنيه لأسعار دفسك C31 «بيك أب»

مرسيدس GLA هاي لاين "بانوراما" 2024 للبيع.. بهذا السعر

اركب إم جي ZS موديل 2023 "حالة الزيرو" بأفضل سعر

أرخص 5 سيارات سيدان موديل 2024 بالسوق المصري

تويوتا كورولا 2003 فبريكا "أوتوماتيك" .. اعرف سعرها

سيارة اقتصادية من سوزوكي موديل 2024 .. وهذا سعرها الرسمي

استقرار سعر جلوري 330S العائلية .. اعرف بكام

سعر كيا جراند سيراتو الرسمي في مصر 2024 .. صور

ترشيحاتنا

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

حماس تطالب بآلية تنفيذية لقرار "العدل الدولية" بإدخال مساعدات إلى غزة

المستشار ناجي شحاتة يجيب لـ«صدى البلد»: هل كنت تتمنى محاكمة محمد مرسى؟

نائب: الحوار الوطني ذراع الدولة لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة لمصر

وزيرة الهجرة: مشروع رأس الحكمة ساهم في ضبط السياسة النقدية لمصر

ياسر جلال: المتحدة سعت لتوفير كل الإمكانات لـ مسلسل جودر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادي جدا.. طريقة عمل البسكويت بدون زبدة وبيض

حق عرب.. إطلالات دنيا المصري تثير الجدل بالسوشيال ميديا

تحذير من البيض الفاسد.. وعلامات تكشف عدم استخدامه

كلها رشاقة.. نرمين الفقي تتألق بـ جامب سوت وتشعل السوشيال ميديا

فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

مين فيهم غلطان.. القصة الكاملة لأزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ