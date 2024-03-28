انخفاض أسعار 5 سيارات SUV موديل 2024.. اعرف بكام

شهدت أسعار السيارات في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، في ظاهرة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، بالإضافة إلى اختفاء ظاهرة الأوفر برايس عن الكثير من السيارات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات SUV موديل 2024 أنخفضت أسعارها خلال شهر مارس.

سيارات SUV موديل 2024

1 - بيجو 5008

تراجعت الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 5008 موديل 2024 بقيمة قدرها 450 ألف جنيه، حيث قدمت الفئة الأولى بسعر 2 مليون و209 آلاف و990 جنيها بدلاً من 2 مليون و659 ألفا و990 جنيها، و 2 مليون و349 ألفا و990 جنيه بدلاً من 2 مليون و799 ألفا و990 جنيها للفئة الثانية.

وجاءت الفئة الثالثة من السيارة بسعر 2 مليون و519 ألفا و990 جنيها بدلاً من 2 مليون و969 ألفا و990 جنيها، و 2 مليون و529 ألفا و990 جنيها بدلاً من 2 مليون و979 ألفا و990 جنيها للفئة الرابعة.

وتعتمد السيارة فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 1600 سي سي تيربو، بقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع زمن للتسارع يبلغ 9.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر.

سيارات SUV موديل 2024

2 - اوبل موكا

انخفضت أسعار السيارة اوبل موكا 2024 بقيمة قدرها 350 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى مليون و749 ألفا و990 جنيها بدلاً من 2 مليون و99 ألفا و990 جنيها، أما عن القدرات الفنية للسيارة فتعتمد فنيًا على محرك تيربو 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 130 حصان و230 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، وزمن تسارع يبلغ 9.2 ثانية وصولًا من 0 لـ 100 كم/ساعة

سيارات SUV موديل 2024

3 - ام جي RX5 PLUS

شهدت ام جي RX5 PLUS تراجع سعري تراوح بين 250 ألفا و260 ألف جنيه، حيث تبدأ أسعار السيارة رسميًا من مليون و450 ألف جنيه بدلاً من مليون و700 ألف جنيه للفئة الأولى، و مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و760 ألف جنيه للفئة الثانية.

وزودت ام جي RX5 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي تيربو، بقوة 171 حصان و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيار، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

سيارات SUV موديل 2024

4 - شيفروليه كابتيفا

تراجعت جميع فئات السيارة شيفروليه كابتيفا 2024 بقيمة تتراوح بين 260 و270 ألف جنيه، حيث تقدم بسعر يبدأ من مليون و470 ألف جنيه بدلاً من مليون و730 ألف جنيه للفئة الأولى 5 مقاعد، ومليون و520 ألف جنيه بدلاً من مليون و790 ألف جنيه للفئة الثانية 7 مقاعد.

وتعمل السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 148 حصانا و255 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة CVT أوتوماتيك.

سيارات SUV موديل 2024

5 - جاك JS4

انخفضت اسعار السيارة جاك JS4 موديل 2024 بقيمة قدرها 190 ألف جنيه عن الفئة الوحيدة المتوافرة حاليًا، حيث وصل السعر الرسمي للسيارة إلى مليون و89 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و279 ألف و900 جنيه.

وتعتمد جاك JS4 على قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 147 حصانا و210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي طراز CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة.