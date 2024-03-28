حساس الشكمان يساعد في تقليل نسب تلوث البيئة ، ويعمل علي اختبار نسبة التلوث وسهولة الحفاظ على البيئة والحد من استهلاك كمية الوقود المحترق أثناء عملية تشغيل المحرك بالسيارات .

علامات تدل علي تلف حساس الشكمان بالسيارة

بالإضافة الي ان حساس الشكمان جزء أساسي من نظام العادم بالسيارات ، ويعمل على قياس مستوى الأكسجين في العادم ، ومن ثم يبدأ في توجيه المعلومات إلى نظام الحقن الإلكتروني لتنظيم خليط الوقود مع الهواء.

- علامات تدل علي تلف حساس الشكمان بالسيارة :

علامات تدل علي تلف حساس الشكمان بالسيارة

1- ارتفاع استهلاك الوقود :

في حالة تلف حساس الشكمان لا يتلقى النظام الإلكتروني أي معلومات دقيقة حول مستوى الأكسجين في العادم، مما يؤدي إلى خليط المزيد من الوقود، وذلك يعمل علي زيادة استهلاك الوقود ويتم ملاحظة زيادة استهلاك الوقود بسهولة .

2- ظهور اختلاف في أداء السيارة :

علامات تدل علي تلف حساس الشكمان بالسيارة

يؤدي تلف حساس الشكمان إلى حدوث تغيرات في أداء المحرك ويصدر عدة علامات من ضمنها ، اهتزازات بمحرك السيارة ، بالإضافة الي فقدان القوة، ووجود صعوبة في التسارع .

3- زيادة الانبعاثات الصادرة من المحرك :

علامات تدل علي تلف حساس الشكمان بالسيارة

في حالة زيادة الانبعاثات الصادرة من المحرك فإن ذلك يدل علي وجود خلل بـ حساس الشكمان، وذلك يؤثر بالسلب على البيئة .

4- ملاحظة ارتفاع بدرجة حرارة المحرك :

علامات تدل علي تلف حساس الشكمان بالسيارة

تلف حساس الشكمان يؤدي الي ارتفاع درجة حرارة المحرك، نتيجة حدوث مشاكل بالتبريد وبالأداء العام للسيارة.