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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بيستون B70 S الجديدة تقدم بـ مصر لأول مرة بهذه الأسعار

أسعار بيستون B70
أسعار بيستون B70 S الجديدة بالسوق المصري

كشفت شركة بيستون عن طرازها الجديد بيستون B70 S  بالسوق المصري للسيارات ، وتنتمي بيستون B70 S  لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتظهر بتصميم رياضي وعصري .

أسعار  بيستون B70 S  الجديدة بالسوق المصري

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- مواصفات بيستون B70 S  الجديدة :

أسعار  بيستون B70 S  الجديدة بالسوق المصري

زودت سيارة بيستون B70 S  الجديدة بالعديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة من ضمنها ، تكنولوجيا حديثة، ونظام معلومات وترفيه ، وميزات أمان عالية التقنية، وبها أحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب ، وإنذار ضد السرقة .

- محرك بيستون B70 S  الجديدة :

أسعار  بيستون B70 S  الجديدة بالسوق المصري

تحصل سيارة بيستون B70 S  الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار  بيستون B70 S  الجديدة بالسوق المصري :

أسعار  بيستون B70 S  الجديدة بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة  بيستون B70 S  الجديدة تباع بسعر مليون و 325 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة  بيستون B70 S  الجديدة تباع بسعر مليون و 385 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة  بيستون B70 S  الجديدة تباع بسعر مليون و 455 ألف جنيه .

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