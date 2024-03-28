بيستون B70 S الجديدة تقدم بـ مصر لأول مرة بهذه الأسعار

كشفت شركة بيستون عن طرازها الجديد بيستون B70 S بالسوق المصري للسيارات ، وتنتمي بيستون B70 S لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتظهر بتصميم رياضي وعصري .

أسعار بيستون B70 S الجديدة بالسوق المصري

- مواصفات بيستون B70 S الجديدة :

أسعار بيستون B70 S الجديدة بالسوق المصري

زودت سيارة بيستون B70 S الجديدة بالعديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة من ضمنها ، تكنولوجيا حديثة، ونظام معلومات وترفيه ، وميزات أمان عالية التقنية، وبها أحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب ، وإنذار ضد السرقة .

- محرك بيستون B70 S الجديدة :

أسعار بيستون B70 S الجديدة بالسوق المصري

تحصل سيارة بيستون B70 S الجديدة علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار بيستون B70 S الجديدة بالسوق المصري :

أسعار بيستون B70 S الجديدة بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة بيستون B70 S الجديدة تباع بسعر مليون و 325 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بيستون B70 S الجديدة تباع بسعر مليون و 385 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيستون B70 S الجديدة تباع بسعر مليون و 455 ألف جنيه .