جيلي GX3 Pro موديل 2024 تباع بدون أوفر برايس

ينتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجده تلك السيارات بعدما تراجعت أسعار الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السيارات ، بالإضافة الي تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي إصدارات جديدة تمتلك مميزات تكنلوجية متطورة .

أسعار جيلي GX3 Pro موديل 2024 بدون أوفر برايس

- محرك جيلي GX3 Pro موديل 2024 :

أسعار جيلي GX3 Pro موديل 2024 بدون أوفر برايس

عزم دوران جيلي GX3 Pro موديل 2024 يصل الي 140 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT مكون من 7 سرعات، وبها قوة 103 حصان .

- وسائل الأمان بـ جيلي GX3 Pro موديل 2024 :

أسعار جيلي GX3 Pro موديل 2024 بدون أوفر برايس

زودت سيارة جيلي GX3 Pro موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية ، ونظام مانع إدارة المحرك ، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح EBD، ونظام التحكم في المرتفعات HHC، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة VDC، وبرنامج لـ مراقبة ضغط الإطارات TPMS، وحساسات خلفيه للمساعدة علي الركن، ومثبت لمقعد الأطفال بالمقاعد الخلفية ISOFIX.

- أسعار جيلي GX3 Pro موديل 2024 بدون أوفر برايس :

أسعار جيلي GX3 Pro موديل 2024 بدون أوفر برايس

تتوافر سيارة جيلي GX3 Pro موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات بفئة واحدة يصل سعرها الي 999 ألف جنيه، بدون زيادات .