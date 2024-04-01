فتحة السقف بالسيارات يتم استخدامها في التهوية ، وذلك بدلا من فتح نوافذ السيارة التي يتسبب فتحها بملء مقصورة السيارة بالأتربة نتيجة خروج عادم السيارات ، ولكن إذا تم استخدام فتحة السقف من أجل التهوية يكون أفضل بسبب اختلاف الضغط بين الهواء المتدفق داخل السيارة وخارجها، وذلك يحدث عند دخل الهواء النقي إلى السيارة وخروج الهواء الداخلي الملوث عبر فتحة السقف.

إرشادات للتعامل مع فتحة سقف السيارة بشكل صحيح

- إرشادات للتعامل مع فتحة سقف السيارة بشكل صحيح :

إرشادات للتعامل مع فتحة سقف السيارة بشكل صحيح

1- أغلاق فتحة السقف في حالة عدم استخدامها :

ترك فتحة السقف دون اغلاق بشكل غير صحيح خطر على السلامة أثناء القيادة، وذلك يؤدي إلى دخول الهواء و الماء في حالة هطول الأمطار.

2- تنظيف مسار فتحة السقف :

إرشادات للتعامل مع فتحة سقف السيارة بشكل صحيح

يجب التأكد من عدم وجود أي شيء مثل اليدين أو الأجسام الخارجية داخل المسار، لان ذلك يتسبب في الإصابة عند إغلاق الفتحة، وتتسبب أيضًا في تلف الميكانيزمات الداخلية للفتحة.

3- توخي الحذر عند فتح الفتحة في الأجواء العاصفة :

إرشادات للتعامل مع فتحة سقف السيارة بشكل صحيح

من الضروري ان يتوخى سائق السيارة الحذر عند فتح فتحة السقف بالسيارة في الأجواء العاصفة أو خلال فترات هطول الأمطار، لان ذلك يؤدي دخول المياه إلى داخل المركبة، مما يتسبب في تلف المقصورة الداخلية وربما يؤدي إلى تلف الأجهزة الالكترونية بالسيارة .

4- أعلاق فتحة السقف بإحكام :

إرشادات للتعامل مع فتحة سقف السيارة بشكل صحيح

في حالة إغلاق الفتحة يجب التأكد من أنها محكمة الإغلاق، ويمكن أيضا استخدام خاصية التشغيل الآلي للفتحة إذا كانت متوفرة، ولكن يجب التحقق من أنها تعمل بشكل صحيح.

5- تنظيف فتحة السقف باستمرار :

إرشادات للتعامل مع فتحة سقف السيارة بشكل صحيح

ينصح بتنظيف فتحة السقف بانتظام للحفاظ على أدائها ومظهرها، ويمكن استخدام الماء والصابون لتنظيف الزجاج، ويفضل تجفيفها بقطعة قماش ناعمة .