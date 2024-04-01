يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافرت تلك السيارات بعد تراجع أسعار الأوفر برايس نتيجة استقرار سعر صرف الدولار ، وبالتالي أصبح هناك اقبال كبير علي شراء السيارات الجديدة، لما يتوافر بها من مميزات حديثة ومتطورة.

- محرك فولكس فاجن جولف موديل 2024 :

أسعار سيارات فولكس فاجن 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

تحصل سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1400 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر ، ويصل عزم دورانها الي 250 نيوتن/متر ، وبها قوة 150 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية .

- سعر فولكس فاجن جولف موديل 2024 بعد الزيادات :

تباع سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 770 ألف جنيه، بدلا من مليون و 290 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 480 ألف جنيه .

- محرك فولكس فاجن تي روك موديل 2024 :

أسعار سيارات فولكس فاجن 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

عزم دوران فولكس فاجن تي روك موديل 2024 يصل الي 250 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 8.4 ثانية، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتحتاج الي 5.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها قوة 152 حصان ، وتصل سرعتها القصوى الي 205 كم/ساعة.

- سعر فولكس فاجن تي روك موديل 2024 بعد الزيادات:

الفئة الوحيدة من سيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 790 ألف جنيه بالسوق المصري.

- محرك فولكس فاجن تيجون موديل 2024:

أسعار سيارات فولكس فاجن 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

سعه خزان وقود سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2024 يصل الي 58 لتر ، وبها عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وبها محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتحتاج الي 6.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها قوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 215 كم/ساعة.

- سعر فولكس فاجن تيجون موديل 2024 بعد الزيادات:

تباع سيارة فولكس فاجن تيجون موديل 2024 بالسوق المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي 2 مليون و 390 ألف جنيه.