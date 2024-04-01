أرخص سيارة عائلية جديدة من تويوتا تباع بهذا السعر

أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 استقرت داخل سوق السيارات المصري ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السيارات نتيجة عدم استقرار سعر الدولار ، اما الان فتم إزالة قيمة الأوفر برايس بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، واستقرار سعر الصرف .
- محرك تويوتا رش العائلية الجديدة :
عزم دوران سيارة تويوتا رش موديل 2023 يصل الي 136 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 13 ثانية، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 103 حصان، وتصل سرعة تويوتا رش القصوى الي 160 كم/ساعة .
- أبعاد تويوتا رش موديل 2023 الجديدة :
تأتي سيارة تويوتا رش موديل 2023 بالسوق المصري بطول 4435 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1705 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2685 مم .
- أسعار تويوتا رش موديل 2023 الجديدة بعد تراجع الأوفر برايس :
الفئة الأولي من سيارة تويوتا رش موديل 2023 الجديدة تباع بسعر 520 ألف جنيه، بدون زيادات .
الفئة الثانية من سيارة تويوتا رش موديل 2023 الجديدة تباع بسعر 550 ألف جنيه، بدون زيادات .