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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة عائلية جديدة من تويوتا تباع بهذا السعر

أسعار تويوتا رش موديل
أسعار تويوتا رش موديل 2023 الجديدة بعد تراجع الأوفر برايس

أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 استقرت داخل سوق السيارات المصري ، وذلك بعدما تراجعت قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السيارات نتيجة عدم استقرار سعر الدولار ، اما الان فتم إزالة قيمة الأوفر برايس بسبب استقرار سعر صرف الدولار ، واستقرار سعر الصرف .

أسعار تويوتا رش موديل 2023 الجديدة بعد تراجع الأوفر برايس

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- محرك تويوتا رش العائلية الجديدة :

أسعار تويوتا رش موديل 2023 الجديدة بعد تراجع الأوفر برايس

عزم دوران سيارة تويوتا رش موديل 2023 يصل الي 136 نيوتن/متر ، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في 13 ثانية، وتحتاج الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 103 حصان، وتصل سرعة تويوتا رش القصوى الي 160 كم/ساعة .

- أبعاد تويوتا رش موديل 2023 الجديدة :

أسعار تويوتا رش موديل 2023 الجديدة بعد تراجع الأوفر برايس

تأتي سيارة تويوتا رش موديل 2023 بالسوق المصري بطول 4435 مم، وعرض 1695 مم، وارتفاع 1705 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2685 مم .

- أسعار تويوتا رش موديل 2023 الجديدة بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار تويوتا رش موديل 2023 الجديدة بعد تراجع الأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة تويوتا رش موديل 2023 الجديدة تباع بسعر 520 ألف جنيه، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا رش موديل 2023 الجديدة تباع بسعر 550 ألف جنيه، بدون زيادات .

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