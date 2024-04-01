أعلنت شركة هيونداي الكورية عن طرازها الجديد هيونداي i30 موديل 2025 الفيس ليفت ، وتنتمي i30 لفئة السيارات السيدان ، وتظهر بتصميم ، عصري وأنيق .

مواصفات هيونداي i30 موديل 2025 الفيس ليفت

- مواصفات هيونداي i30 موديل 2025 الفيس ليفت :

مواصفات هيونداي i30 موديل 2025 الفيس ليفت

زودت سيارة هيونداي i30 موديل 2025 الفيس ليفت بالعديد من المميزات من ضمنها، ملامح جديدة على المقدمة، وشبكة مبرد جديدة ، وطاقم صدادات أمامي وخلفي ، وبها كشافات أمامية جديدة ، وحليات من الكروم على المصدم، وبها تقنية LED على الكشافات الأمامية والمصابيح الخلفية .

مواصفات هيونداي i30 موديل 2025 الفيس ليفت

بالإضافة الي ان سيارة هيونداي i30 موديل 2025 الفيس ليفت تضم أيضا ، أسطح ثنائية اللون، وبها لوحة قيادة ، وكونسول وسطي، وبها مواد عالية الجودة، وكسوة للمقاعد مكونة من قماش القطيفة، والجلد.

مواصفات هيونداي i30 موديل 2025 الفيس ليفت

وتمتلك هيونداي i30 موديل 2025 الفيس ليفت حليات معدنية على الصداد الأمامي، وكسوة للعتبات الجانبية، وبها عجلات مصنوعة من من معدن خفيف مقاس 18 بوصة، وحليات مطلية باللون الأحمر.

مواصفات هيونداي i30 موديل 2025 الفيس ليفت

وتحتوي هيونداي i30 موديل 2025 الفيس ليفت علي قمرة رقمية مقاس 3ر10 بوصة، وشاحن USB-C، وبها مساعد الكبح الاضطراري التلقائي ، وبها وظيفة التعرف على راكبي الدراجات، ونظام تحذير قائد السيارة من خروج الركاب.