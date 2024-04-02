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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

نيسان صني 2024 تباع بالسعر الرسمي بدون زيادات

نيسان صني 2024 تباع
نيسان صني 2024 تباع بالسعر الرسمي بدون زيادات

أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 استقرت بالسوق المصري للسيارات بعد تراجع سعر صرف الدولار ، وذلك لان مع ارتفاع سعر صرف الدولار كان يتم وضع أوفر برايس علي السعر الرسمي للسيارة ، مما أدى إلي ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، اما الآن فـ يوجد اقبال علي شراء السيارات الجديدة بعد استقرار سعر صرف الدولار .

نيسان صني 2024 تباع بالسعر الرسمي بدون زيادات

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- محرك نيسان صني السيدان الجديدة :

نيسان صني 2024 تباع بالسعر الرسمي بدون زيادات

سعة خزان وقود نيسان صني موديل 2024 يصل إلي 41 لتر ، وتحتاج إلي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- مواصفات نيسان صني موديل 2024 :

نيسان صني 2024 تباع بالسعر الرسمي بدون زيادات

تحتوي سيارة  نيسان صني موديل 2024 علي العديد من التكنولوجيات المتطورة من ضمنها، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD ، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، وتكييف هواء أوتوماتيك ، وزر لـ تشغيل وإيقاف المحرك .

- أسعار نيسان صني موديل 2024 بدون زيادات :

نيسان صني 2024 تباع بالسعر الرسمي بدون زيادات

الفئة الأولي من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بسعر رسمي بدون زيادات يصل إلي 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بسعر رسمي بدون زيادات يصل إلي 726 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بسعر رسمي بدون زيادات يصل إلى 747 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بسعر رسمي بدون زيادات يصل الي 761 ألف جنيه .

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