أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 استقرت بالسوق المصري للسيارات بعد تراجع سعر صرف الدولار ، وذلك لان مع ارتفاع سعر صرف الدولار كان يتم وضع أوفر برايس علي السعر الرسمي للسيارة ، مما أدى إلي ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، اما الآن فـ يوجد اقبال علي شراء السيارات الجديدة بعد استقرار سعر صرف الدولار .

نيسان صني 2024 تباع بالسعر الرسمي بدون زيادات

- محرك نيسان صني السيدان الجديدة :

نيسان صني 2024 تباع بالسعر الرسمي بدون زيادات

سعة خزان وقود نيسان صني موديل 2024 يصل إلي 41 لتر ، وتحتاج إلي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- مواصفات نيسان صني موديل 2024 :

نيسان صني 2024 تباع بالسعر الرسمي بدون زيادات

تحتوي سيارة نيسان صني موديل 2024 علي العديد من التكنولوجيات المتطورة من ضمنها، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD ، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، وتكييف هواء أوتوماتيك ، وزر لـ تشغيل وإيقاف المحرك .

- أسعار نيسان صني موديل 2024 بدون زيادات :

نيسان صني 2024 تباع بالسعر الرسمي بدون زيادات

الفئة الأولي من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بسعر رسمي بدون زيادات يصل إلي 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بسعر رسمي بدون زيادات يصل إلي 726 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بسعر رسمي بدون زيادات يصل إلى 747 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان صني موديل 2024 تباع بسعر رسمي بدون زيادات يصل الي 761 ألف جنيه .