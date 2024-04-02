إطارات السيارة من أهم الأجزاء التي تؤثر على أداء السيارة وسلامة الركاب، وبالتالي يجب تغييرها بشكل منتظم للحفاظ على سلامة السائق والركاب ، حيث تؤثر إطارات السيارة على الثبات والتوازن أثناء القيادة ، ومن هنا يجب الحفاظ على إطارات السيارة بحالة جيدة ، وذلك من أجل توفر أفضل أداء على الطرق.

نصائح هامة لضمان سلامة الكاوتش بفصل الصيف

حيث تعتبر درجات الحرارة على الطريق من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على أداء وعمر إطارات السيارة، وذلك لأن الارتفاع الشديد في درجة الحرارة يؤدي إلى حدوث تأثيرات سلبية على الكاوتش.

- نصائح هامة لضمان سلامة الكاوتش بفصل الصيف :

نصائح هامة لضمان سلامة الكاوتش بفصل الصيف

- الحفاظ علي الكاوتش من التآكل :

احتكاك الكاوتش بالطريق عند ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى تآكل سطح الإطارات ، وذلك يؤدي الي تقليل العمر الافتراضي للكاوتش .

- ارتفاع ضغط هواء الإطارات :

نصائح هامة لضمان سلامة الكاوتش بفصل الصيف

اذا كان كاوتش السيارة متهالك وقديم فلا ينصح بزيادة نسبة الهواء به لأن الهواء المتواجد داخل الإطارات في حالة ارتفاع الحرارة يؤدي الى تمدد الهواء ، وذلك يؤدي إلى انفجار الإطارات مع ارتفاع درجات الحرارة .

- تلف المطاط بالإطارات :

نصائح هامة لضمان سلامة الكاوتش بفصل الصيف

مطاط الإطارات يتعرض للتلف عند التعرض لدرجات حرارة عالية ، وذلك يؤثر علي التصاق الإطارات بالطريق ، وهذا يؤدي الي زيادة احتمال الحوادث.

- عدم القدرة علي التحكم بالسيارة :

نصائح هامة لضمان سلامة الكاوتش بفصل الصيف

ارتفاعات الحرارة الشديدة تؤدي الي تلف الكاوتش ، وذلك يؤدي الي فقدان القدرة على التحكم بالسيارة، مما يزيد من مخاطر التعرض للحوادث، وبالتالي يجب تجنب القيادة بسرعات عالية في الأجواء الحارة، والتأكد من تغيير كاوتش السيارة المتهالك .