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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

انخفضت 40 ألف جنيه.. أسعار بي واي دي F3 الجديدة

أسعار بي واي دي F3
أسعار بي واي دي F3 الجديدة موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءت تلك السيارات بعد تراجع قيمة الأوفر برايس لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على سيارات مميزة وبتكنولوجيات متطورة من ضمن تلك السيارات التي انخفضت أسعارها  بي واي دي F3 موديل 2024 .

أسعار بي واي دي F3 الجديدة موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس 

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- مواصفات بي واي دي F3 موديل 2024 :

أسعار بي واي دي F3 الجديدة موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس 

تحتوي سيارة بي واي دي F3 موديل 2024 علي العديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح خلفية LED، وجنوط مقاس 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية بها إشارات.

أسعار بي واي دي F3 الجديدة موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس 

بالإضافة إلي أن سيارة بي واي دي F3 تضم أيضا فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، وتكيف هواء، وزجاج خلفي مظلل، ومقاعد جلد، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وراديو ، وUSB ، وAUX.

- محرك  بي واي دي F3 موديل 2024 الجديدة :

أسعار بي واي دي F3 الجديدة موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس 

زودت  بي واي دي F3 موديل 2024 بمحرك سعه 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتنتج عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، وقوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر .

- أسعار بي واي دي F3 الجديدة موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس :

أسعار بي واي دي F3 الجديدة موديل 2024 بعد تراجع الأوفر برايس 

تراجعت أسعار بي واي دي F3 الجديدة موديل 2024 بقيمة 40 ألف جنيه ، وتتوافر بالسوق المصري بـ فئتين مختلفين في الأسعار والتجهيزات .

الفئة الأولي من سيارة بي واي دي F3 الجديدة موديل 2024 يصل سعرها الجديد إلي 590 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة بي واي دي F3 الجديدة موديل 2024 يصل سعرها الجديد إلي 680 ألف جنيه.

 

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