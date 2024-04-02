كيا تستدعي 400 ألف سيارة .. اعرف السبب

كشفت شركة كيا الكورية عن حملة استدعاءات في الولايات المتحدة لعدد من طرازات كيا تيلورايد التي تم إنتاجها من عام 2020 و 2021 و 2022 و 2023 ، ووصل عددها الي 427.400 ألف سيارة .

كيا تستدعي 400 ألف سيارة لهذا السبب

جاءه حملة الاستدعاءات لسيارات كيا تيلورايد بسبب وجود خلل في السيارة يجعلها تتحرك أثناء وقوفها في أماكن الانتظار بسبب وجود عطل في العمود الأوسط وعمود الإدارة الأمامي الأيمن في نظام فرامل أماكن الانتظار ، وبالتالي لا يتم تعشيقهما بشكل كامل بسبب خلل في تجميعهما لدى الشركة الموردة.

كيا تستدعي 400 ألف سيارة لهذا السبب

ويؤدي التعشيق الجزئي للعمودين إلى تلف شرائح العمود الأوسط، حيث يؤدي تلف شرائح العمود الأوسط إلى تحرك السيارة أثناء وقوفها في أماكن الانتظار .

وستقوم شركة كيا بتحديث برنامج تشغيل فرامل الانتظار الإلكتروني لضمان إتمام عملية التعشيق آليا، ومنع تحرك السيارة أثناء التوقف في مكان الانتظار .

كيا تستدعي 400 ألف سيارة لهذا السبب

الجدير بالذكر ان شركة كيا ستطلق تعويضات لأصحاب السيارات التي يوجد بها أعطال، من أجل تعويضهم عن نفقات الإصلاح التي تحملوها ، وذلك وفقًا لخطة السداد العامة لشركة كيا الكورية .