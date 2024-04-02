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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كيا تستدعي 400 ألف سيارة .. اعرف السبب

كيا تستدعي 400 ألف
كيا تستدعي 400 ألف سيارة لهذا السبب

كشفت شركة كيا الكورية عن حملة استدعاءات  في الولايات المتحدة لعدد من طرازات كيا تيلورايد التي تم إنتاجها من عام 2020 و 2021 و 2022 و 2023 ، ووصل عددها الي 427.400 ألف سيارة .

كيا تستدعي 400 ألف سيارة لهذا السبب 

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جاءه حملة الاستدعاءات لسيارات كيا تيلورايد بسبب وجود خلل في السيارة يجعلها تتحرك أثناء وقوفها في أماكن الانتظار بسبب وجود عطل في العمود الأوسط وعمود الإدارة الأمامي الأيمن في نظام فرامل أماكن الانتظار ، وبالتالي لا يتم تعشيقهما بشكل كامل بسبب خلل في تجميعهما لدى الشركة الموردة.

كيا تستدعي 400 ألف سيارة لهذا السبب 

ويؤدي التعشيق الجزئي للعمودين إلى تلف شرائح العمود الأوسط، حيث يؤدي تلف شرائح العمود الأوسط إلى تحرك السيارة أثناء وقوفها في أماكن الانتظار .

وستقوم شركة كيا بتحديث برنامج تشغيل فرامل الانتظار الإلكتروني لضمان إتمام عملية التعشيق آليا، ومنع تحرك السيارة أثناء التوقف في مكان الانتظار .

كيا تستدعي 400 ألف سيارة لهذا السبب 

الجدير بالذكر ان شركة كيا ستطلق تعويضات لأصحاب السيارات التي يوجد بها أعطال، من أجل تعويضهم عن نفقات الإصلاح التي تحملوها ، وذلك وفقًا لخطة السداد العامة لشركة كيا الكورية .

 

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