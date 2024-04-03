سعر جاك J7 الجديدة 2024 بعد تراجع الأوفر برايس

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وجاءه تلك السيارات من اجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بإمكانيات متطورة من ضمن هذه السيارات جاك J7 موديل 2024 ، وتنتمي J7 لفئة السيارات السيدان .

أسعار جاك J7 موديل 2024 بعد تراجع قيمة الأوفر برايس بالسوق المصري

- وسائل الأمان بـ جاك J7 الجديدة :

أسعار جاك J7 موديل 2024 بعد تراجع قيمة الأوفر برايس بالسوق المصري

زودت سيارة جاك J7 موديل 2024 الجديدة بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها ، 6 وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الالكتروني ESP، ونظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام التحذير من التصادم الأمامي والخلفي، وكاميرا للرجوع للخلف، وكاميرا بزاوية 360 درجة، ونظام رصد النقاط العمياء.

أسعار جاك J7 موديل 2024 بعد تراجع قيمة الأوفر برايس بالسوق المصري

بالإضافة الي ان جاك J7 الجديدة تمتلك أيضا ً شاشة تعمل باللمس مقاس 10.4 بوصة ، ونظام توصيل لاسلكيًا، وبها مرايات ضم جانبيه، ونظام لـ تشغيل وإيقاف محرك السيارة بضغطة زر، وفتحة سقف بانوراما، وبها مقاعد من الجلد، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

- محرك جاك J7 موديل 2024 :

أسعار جاك J7 موديل 2024 بعد تراجع قيمة الأوفر برايس بالسوق المصري

زودت سيارة جاك J7 موديل 2024 بمحرك سعه 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران يصل الي 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 150 حصان، وخزان وقودها يصل الي 55 لتر .

- أسعار جاك J7 موديل 2024 بعد تراجع قيمة الأوفر برايس بالسوق المصري :

أسعار جاك J7 موديل 2024 بعد تراجع قيمة الأوفر برايس بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة جاك J7 موديل 2024 يصل سعرها بدون زيادات الي مليون و 119 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك J7 موديل 2024 يصل سعرها بدون زيادات الي مليون و 169 ألف جنيه .