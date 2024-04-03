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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إرشادات يجب اتباعها لـ ترتيب شنطة السيارة | تفاصيل

إرشادات يجب اتباعها
إرشادات يجب اتباعها لـ ترتيب شنطة السيارة

شنطة السيارة تستخدم لحمل وتنظيم المستلزمات الشخصية، و تستخدم لتخزين الأشياء التي قد تحتاج إليها بشكل متكرر أثناء السفر، مثل العصائر، والحلويات، والأطعمة والمستلزمات الأخرى، وذلك من أجل توفير اكبر مساحة إضافية داخل مقصورة السيارة .

إرشادات يجب اتباعها لـ ترتيب شنطة السيارة

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- إرشادات يجب اتابعها لـ ترتيب شنطة السيارة  :

إرشادات يجب اتباعها لـ ترتيب شنطة السيارة

1- التخلص من المتعلقات الغير ضرورية :

إرشادات يجب اتباعها لـ ترتيب شنطة السيارة

تنظيف شنطة السيارة الخلفية من أي متعلقات زائدة لا يتم استخدامها ، وذلك من اجل تفريغ حمولة السيارة وجعلها تسير بالوزن المناسب والمريح لها ، بالإضافة إلي أن الحمولة الزائدة تعيق حركة السيارة .

2- تقليل وزن السيارة :

إرشادات يجب اتباعها لـ ترتيب شنطة السيارة

فالحمولة الزائدة تعمل علي زيادة استهلاك السيارة للوقود ، وبالتالي يجب تفريع السيارة من أي وزن زائد لان ذلك سيجعل السيارة مريحة في الاستخدامات ، بالإضافة الي ان السيارة يتقوم باستهلاك الوقود بشكل مناسب .

3- إزالة الأشياء الغير ضرورية من المقعد الخلفي :

إرشادات يجب اتباعها لـ ترتيب شنطة السيارة

يجب على ملاك السيارات أن يقوموا بالتخلص من الوزن الزائد المتواجد بالمقعد الخلفي بالسيارة، وذلك لأنه كلما زاد وزن سيارتك، كلما كان على محرك السيارة أن يقوم ببذل جهد أكبر للوصول إلى السرعة المطلوبة .

4- عدم ارتفاع الأغراض بـ حقيبة السيارة :

إرشادات يجب اتباعها لـ ترتيب شنطة السيارة

يتعين ألا يزيد ارتفاع الأغراض في صندوق الأمتعة عن مستوى ارتفاع المقاعد الخلفية .

5- تخرين الأغراض الصغيرة بالتابلوه :

 إرشادات يجب اتباعها لـ ترتيب شنطة السيارة

من الضروري أن يتم تخزين الأغراض الصغيرة كالمفاتيح والهواتف في الأدراج المخصصة لها أو في صندوق التابلوه، مع مراعاة تخزين صندوق الإسعافات الأولية ومثلث التحذير في موضع يسهل الوصول إليه في حالات الطوارئ.

6- شراء جراب للكراسي :

 إرشادات يجب اتباعها لـ ترتيب شنطة السيارة

جراب الكراسي بالسيارات يمكن استخدامه في تخزين الأدوات الصغيرة التي يمكن أن  تأخذ مساحة بصندوق السيارة ، وبهذه الطريقة يمكن توفير مساحة اكبر بالحقيبة لاستخدامها في أغراض اخري .
 

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