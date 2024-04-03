كشفت شركة تريومف عن اصدار دراجتها النارية الجديد تريومف Trident 660 Triple Tribute Edition موديل 2024 ، وتظهر بتصميم كلاسيكي في غاية الأناقة والتميز .

دراجة تريومف Trident 660 النارية سعرها 420 ألف جنيه

- مواصفات دراجة تريومف Trident 660 النارية :

دراجة تريومف Trident 660 النارية سعرها 420 ألف جنيه

تمتلك دراجة تريومف Trident 660 النارية رقم بدء خاص وهو 67 وتم تثبيته علي جانبي خزان الوقود، وبها كشافات دائريه تعمل بتقنية LED ، وبها لوحات Trident من سبائك الألومنيوم .

دراجة تريومف Trident 660 النارية سعرها 420 ألف جنيه

بالإضافة الي ان دراجة تريومف البريطانية الجديدة تمتلك العديد من المميزات منها، نظام التحكم في الجر، ونظام الكبح المانع لانغلاق العجلات ABS، وبها شوكة USD مع مسار نبض بطول 120 مم، وبها ساق النبض المركزية الخلفية بطول 5ر133 مم تعمل علي تعديل مسار النبض، وبها عجلات مقاس 17 بوصة، وبها إضاءة خلفية مدمجة، وخزان وقود سعه 14 لتر .

- محرك دراجة تريومف Trident 660 النارية :

دراجة تريومف Trident 660 النارية سعرها 420 ألف جنيه

تحصل دراجة تريومف Trident 660 النارية علي قوتها من محرك 3 سلندر سعه 660 سي سي ، وتخرج قوة 81 حصان، وعزم دوران 64 نيوتن/متر .

- سعر دراجة تريومف Trident 660 النارية :

دراجة تريومف Trident 660 النارية سعرها 420 ألف جنيه

تباع سيارة دراجة تريومف Trident 660 النارية الجديدة بسعر 8.245 ألاف يورو ، أي ما يعادل 420 ألف جنيه .