يصيب الأطفال.. طرق علاج ثقب القلب الخلقي كاملة

يعد ثقب القلب الخلقي من المشكلات المنتشرة بشكل واسع في العصر الحديث بين الأطفال وحديثي الولادة لذا من المهم معرفة طرق علاجه الصحيحة.

ووفقا لما أورده موقع مايو كلينك نكشف لكم طرق علاج ثقب القلب او عيوب الحاجز البطين.

علاج ثقب القلب

تعتمد خطة علاج بشكل ثقب القلب أساسي على حجمه، وموقعه، ومدى تأثيره على صحة الطفل ونموه، وتشمل الخيارات العلاجية المعتمدة عالمياً ما يلي:

المراقبة الطبية والانتظار اليقظ

​العديد من ثقوب القلب الصغيرة لدى الرضع لا تسبب أي أعراض، وغالباً ما تُغلق من تلقاء نفسها خلال السنوات الأولى من عمر الطفل مع نمو القلب.

لا يصف الطبيب تدخلاً فورياً في هذه الحالات، بل يكتفي بإجراء فحوصات دورية منتظمة مثل تخطيط صدى القلب - الإيكو لمراقبة حجم الثقب والتأكد من عدم ظهور مضاعفات.

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العلاج الدوائي لتخفيف الأعراض

​الأدوية لا تُغلق ثقب القلب، لكنها تُستخدم للسيطرة على الأعراض وتقليل العبء الواقع على القلب والرئتين، خاصة في الفترة التي تسبق الجراحة أو ريثما يُغلق الثقب تلقائياً:

​مدرات البول

مثل دواء "فوروسيميد"، وتعمل على تقليل كمية السوائل الزائدة في الجسم، مما يخفف الضغط عن القلب والرئتين ويسهّل عملية التنفس والرضاعة لدى الطفل.

​أدوية تنظيم ضربات القلب وتقوية عضلته: مثل "الديجوكسين" (Digoxin) أو مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE inhibitors) للمساعدة في ضخ الدم بكفاءة أكبر.

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الدعم الغذائي المكثف

​الأطفال المصابون بثقوب قلب متوسطة أو كبيرة يبذلون مجهوداً مضاعفاً أثناء التنفس والرضاعة، مما قد يؤدي إلى بطء اكتساب الوزن.

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يوصي الأطباء بتقديم حليب أطفال عالي السعرات الحرارية، أو اللجوء أحياناً إلى التغذية عبر أنبوب أنفي معدي لفترة مؤقتة لضمان حصول الطفل على الطاقة اللازمة للنمو قبل التدخل الجراحي.

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الإغلاق عن طريق القسطرة القلبية

​تُعد القسطرة خياراً علاجياً أقل توغلاً من الجراحة التقليدية، وتُستخدم لإغلاق أنواع معينة من ثقوب الحاجز الأذيني أو البطيني دون الحاجة لفتح الصدر.

​طريقة الإجراء: يُدخل الطبيب أنبوباً رفيعاً ومرناً (قسطرة) عبر أحد الأوعية الدموية في منطقة الفخذ ويوجهه حتى يصل إلى القلب، ثم يمرر من خلاله أداة دقيقة تشبه المظلة أو الشبكة الصغيرة (Occluder) لتثبيتها في مكان الثقب وإغلاقه، ومع الوقت تنمو أنسجة القلب الطبيعية فوق هذه الأداة وتغطيها بالكامل.

جراحة القلب المفتوح

​في حالات الثقوب الكبيرة أو التي تقع في أماكن لا تصلح معها القسطرة، أو التي تسبب ارتفاعاً في ضغط الشريان الرئوي وفشلاً في النمو، تكون الجراحة هي الحل الجذري والنهائي.

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تُجرى الجراحة تحت التخدير العام باستخدام جهاز القلب والرئة الاصطناعي، حيث يقوم الجراح بإغلاق الثقب إما بخياطته مباشرة إذا كان صغيراً، أو بوضع رقعة طبية خاصة (Patch) مصنوعة من مواد صناعية آمنة أو من غشاء التامور المحيط بقلب الطفل نفسه.

​تنبيه

بعد إغلاق ثقب القلب (سواء بالقسطرة أو الجراحة)، يتعافى معظم الأطفال تماماً ويعيشون حياة طبيعية نشطة، مع ضرورة الالتزام بالمتابعة الدورية مع طبيب قلب الأطفال مدى الحياة للاطمئنان على كفاءة الصمامات وعضلة القلب.