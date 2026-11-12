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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إبراهيم سعيد: سفر حسام حسن إلى محمد صلاح كان سيقلل من احترام اللاعبين له

ابرهيم سعيد
ابرهيم سعيد

انتقد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، فكرة سفر حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى الخارج لزيارة محمد صلاح، قائد المنتخب ونجم ليفربول، معتبرًا أن توجه المدير الفني لزيارة لاعب واحد دون بقية المحترفين لا يتناسب مع طبيعة منصبه.

إبراهيم سعيد: لا يجوز للمدير الفني زيارة لاعب واحد دون باقي المحترفين

وقال سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، إنه كان سيعارض سفر حسام حسن إذا أقدم على هذه الخطوة، بغض النظر عن تاريخ المدرب أو مكانته، مؤكدًا أنه لا يصح أن يسافر المدير الفني لزيارة لاعب بعينه.

وأضاف أنه يعتقد أن حسام حسن وإبراهيم حسن عُرض عليهما السفر للقاء محمد صلاح، لكنهما رفضا ذلك، مشيرًا إلى أن موافقتهما على الزيارة كانت ستؤثر في نظرة اللاعبين الآخرين للمدير الفني.

وأوضح: «بصراحة أنا لو لعيب في منتخب مصر وشفت المدير الفني بتاعي راح للاعيب واحد بس، أنا مش هقدره، ومن الآخر مش هحترمه».

وشدد إبراهيم سعيد على احترامه الكامل لمحمد صلاح وتاريخه وإنجازاته، لكنه أكد أن مكانة اللاعب لا تبرر تخصيص زيارة له دون بقية اللاعبين المحترفين، قائلًا: «ما فيش مدير فني يروح للاعيب مهما كان اسمه، مع احترامي لمحمد صلاح بتاريخه وبأسطورته وبطولاته مع ليفربول».

وأشار إلى أن سفر المدير الفني لزيارة اللاعبين المحترفين قد يكون مقبولًا إذا شمل جميع اللاعبين، ومن بينهم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، وقبل انطلاق المعسكر، لكنه رفض أن تقتصر الزيارة على لاعب واحد فقط.

وقال: «حالة وحيدة إن كابتن حسام يروح يسافر لمحمد صلاح، لو هو هيسافر لصلاح وهيسافر لمرموش وهيسافر لكل اللعيبة المحترفين، حتى مصطفى محمد، لو هيعمل اللفة دي قبل المعسكر أنا ما عنديش مشكلة، لكن إن أنا أروح لواحد بس لا، صعب قوي».

واعتبر سعيد أن اتحاد الكرة وضع حسام حسن في موقف صعب بشأن هذه المسألة، واصفًا ما حدث بأنه كان بمثابة «كش ملك»، إذ أصبح أمام المدير الفني خياران، إما السفر أو عدم السفر، على حد تعبيره.

إبراهيم سعيد حسام حسن محمد صلاح منتخب مصر

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