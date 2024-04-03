من العوامل الأساسية التي يجب أن يهتم بها ملاك وقائدو السيارات هي الرؤية ، لأن الرؤية يترتب عليها وضوح العوائق التي تتواجد علي الطرق ، وبالتالي إذا لم تكن الرؤية واضحة أمام سائقي السيارات فذلك يجعلهم أكثر عرضة للحوادث التي تقع علي الطرق .

خطوات سهلة لتحقيق رؤية أفضل أثناء قيادة السيارة

- خطوات بسيطة لتحقيق رؤية أفضل أثناء قيادة السيارة :

خطوات سهلة لتحقيق رؤية أفضل أثناء قيادة السيارة

1- إزالة الغبار من علي زجاج السيارة :

يجب علي ملاك السيارات قبل ان يتحركوا بسيارتهم ان يقوموا بتنظيف زجاج السيارة الأمامي والخلفي ، وذلك من أجل توضيح الرؤية علي الطرق السريعة .

2- التأكد من عمل مصابيح السيارة :

خطوات سهلة لتحقيق رؤية أفضل أثناء قيادة السيارة

من الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من قبل سائقي السيارات قبل البدء في رحلاتهم ، هو التأكد من عمل جميع مصابيح السيارة ، بالإضافة الي الإشارات لان الإضاءة هي التي تجعل سياراتك واضحة للأخرين عند السير علي الطرق السريعة او المظلمة .

3- استخدام مساحات السيارة :

خطوات سهلة لتحقيق رؤية أفضل أثناء قيادة السيارة

قبل البدء في التحرك يجب استخدام مساحات زجاج السيارة لإزالة الاتربة من الزجاج من اجل تحقيق رؤية أفضل امام سائقي السيارات ، وبعد استخدام المساحات يمكن تجفيف الزجاج بقطعة قماش نظيفة .

4- الابتعاد عن الإضاءة الزائدة :

خطوات سهلة لتحقيق رؤية أفضل أثناء قيادة السيارة

من الضروري ان يتم تجنب الإضاءة الزائدة التي تخرج من السيارات الأخرى، وبالتالي يجب ارتداء النظارات الشمسية الليلية التي تساعد في تقليل التوهج وتحسين الرؤية.

5- الحصول علي قسط من الراحة :

خطوات سهلة لتحقيق رؤية أفضل أثناء قيادة السيارة

الإجهاد والتعب يؤثران سلبًا على الرؤية والتركيز أثناء القيادة، وبالتالي يجب ان يحصل سائق السيارة على قسط كافي من النوم والراحة ، بالإضافة الي تجنب القيادة لفترات طويلة دون استراحة.