خطوات سهلة لتحقيق رؤية أفضل أثناء قيادة السيارة ؟

من العوامل الأساسية التي يجب أن يهتم بها ملاك وقائدو السيارات هي الرؤية ، لأن الرؤية يترتب عليها وضوح العوائق التي تتواجد علي الطرق ، وبالتالي إذا لم تكن الرؤية واضحة أمام سائقي السيارات فذلك يجعلهم أكثر عرضة للحوادث التي تقع علي الطرق .
- خطوات بسيطة لتحقيق رؤية أفضل أثناء قيادة السيارة :
1- إزالة الغبار من علي زجاج السيارة :
يجب علي ملاك السيارات قبل ان يتحركوا بسيارتهم ان يقوموا بتنظيف زجاج السيارة الأمامي والخلفي ، وذلك من أجل توضيح الرؤية علي الطرق السريعة .
2- التأكد من عمل مصابيح السيارة :
من الخطوات الهامة التي يجب اتباعها من قبل سائقي السيارات قبل البدء في رحلاتهم ، هو التأكد من عمل جميع مصابيح السيارة ، بالإضافة الي الإشارات لان الإضاءة هي التي تجعل سياراتك واضحة للأخرين عند السير علي الطرق السريعة او المظلمة .
3- استخدام مساحات السيارة :
قبل البدء في التحرك يجب استخدام مساحات زجاج السيارة لإزالة الاتربة من الزجاج من اجل تحقيق رؤية أفضل امام سائقي السيارات ، وبعد استخدام المساحات يمكن تجفيف الزجاج بقطعة قماش نظيفة .
4- الابتعاد عن الإضاءة الزائدة :
من الضروري ان يتم تجنب الإضاءة الزائدة التي تخرج من السيارات الأخرى، وبالتالي يجب ارتداء النظارات الشمسية الليلية التي تساعد في تقليل التوهج وتحسين الرؤية.
5- الحصول علي قسط من الراحة :
الإجهاد والتعب يؤثران سلبًا على الرؤية والتركيز أثناء القيادة، وبالتالي يجب ان يحصل سائق السيارة على قسط كافي من النوم والراحة ، بالإضافة الي تجنب القيادة لفترات طويلة دون استراحة.