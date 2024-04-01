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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص بـ 200 ألف جنيه .. اشتري PLUS MG RX5 بهذا السعر

السيارة PLUS MG RX5
السيارة PLUS MG RX5

تعتبر النسخة PLUS MG RX5 هي أحدث سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر، حيث تنتمي السيارة إلى عائلة الـ SUV الرياضية، مع باقة من التجهيزات الداخلية والخارجية تختلف عن النسخة السابقة، ويتم طرحها محليًا عبر فئتين الأولى بسعر 1,450,000 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية نحو 1,500,000 جنيه وذلك لموديلات 2024.

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وظهرت احدى سيارات PLUS MG RX5 للبيع على الانترنت، ولكن بموديل 2023 وبحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 3500 كيلومتر، مع تمتعها الكامل بحالة الفبريكا سواء من الداخل أو من الخارج، إلى جانب انتماء السيارة للفئة LUXURY كاملة التجهيزات.

السيارة PLUS MG RX5

وتحتوي السيارة PLUS MG RX5 موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع على، فتحة سقف بانوراما، مرايات كهربائية ضم، زر تشغيل وايقاف المحرك، امكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، ريموت للتحكم، جنوط رياضية، اضاءة تعمل بتقنية LED، شبكة متعددة الفتحات الهوائية.

السيارة PLUS MG RX5

وتضم السيارة PLUS MG RX5 عجلة قيادة مالتي فانكشن، وحساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا، مثبت سرعة، سبويلر خلفي، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني، ومانع السرقة إيموبليزر، وزجاج خلفي مظلل، مع 4 زجاج كهربائي للنوافذ.

السيارة PLUS MG RX5

وتعتمد السيارة PLUS MG RX5 موديل 2023 على قدرات فنية تتضمن محرك رباعي الاسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج قوة قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك.

السيارة PLUS MG RX5

سعر السيارة PLUS MG RX5 موديل 2023 

 

ظهرت السيارة PLUS MG RX5 موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات وبسعر مليون 300 ألف جنيه.

السيارة PLUS MG RX5
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