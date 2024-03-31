تخفيض 180 ألف جنيه .. أرخص سيارة رياضية تقدمها MG في مصر

شهدت الأيام الماضية انخفاضا رسميا لأسعار سيارات MG المقدمة في السوق المصري، ومنها النسخة ZS موديل 2024، والتي تعد أرخص سيارة تنتمي للفئة الرياضية ضمن طرازات الكروس اوفر، حيث انخفضت أسعارها الرسمية بقيمة تتراوح بين 175 ألف و180 ألف جنيه بإختلاف الفئات المطروحة.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ارخص سيارة رياضية تقدمها MG في مصر بعد التخفيضات الجديدة، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات.

سيارة MG ZS موديل 2024

قدرات سيارة MG ZS الفنية

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

سعة 1500 CC.

قوة إجمالية قدرها 119 حصان عند 5600 دورة في الدقيقة.

عزم الدوران 150 نيوتن متر.

سيارة MG ZS موديل 2024

ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.

دفع أمامي.

استهلاك للوقود بواقع 6.3 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

تسارع السيارة من 0 لـ 100كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 11 ثانية.

سيارة MG ZS موديل 2024

أبعاد السيارة MG ZS

طول كلي 4314 مم.

عرض كلي 1809 مم.

ارتفاع كلي 1624 مم.

قاعدة عجلات 2585 مم.

مساحة تخزين سعة 495 لتر.

سيارة MG ZS موديل 2024

أسعار سيارة MG ZS موديل 2024 الرسمية في مصر بعد تخفيضات مارس

الفئة الأولى MG ZS موديل 2024 بسعر 975 ألف جنيه بدلاً من مليون و150 ألف جنيه.

الفئة الثانية MG ZS موديل 2024 بسعر مليون جنيه بدلاً من مليون و175 ألف جنيه.

الفئة الثالثة MG ZS موديل 2024 بسعر مليون و20 ألف جنيه بدلاً من مليون و200 ألف جنيه.