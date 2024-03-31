تخفيض يصل لـ260 ألف جنيه.. أسعار إم جي RX5 PLUS 2024 في مصر

انخفضت الاسعار الرسمية للسيارة إم جي RX5 PLUS 2024 خلال الأيام الماضية، حيث شهدت تلك النسخة تراجعا سعريا للفئة الأولى قُدِّرَ بـ250 ألف جنيه، و260 ألف جنيه تراجعا لأسعار الفئة الثانية، لتشمل التخفيضات جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه السيارة الرياضية والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV.

إم جي RX5 PLUS 2024

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار السيارة إم جي RX5 PLUS 2024 الرسمية بعد تخفيضات مارس، إلى جانب عرض ابرز مواصفات وتجهيزات السيارة.

تضم السيارة إم جي RX5 PLUS 2024 جنوط رياضية، حساسات ركن، كاميرا، شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة دون مفتاح، جنوط رياضية، نظام صوتي ترفيهي، مثبت سرعة، نوافذ كهربائية، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من وظائف التحكم.

إم جي RX5 PLUS 2024

وزودت السيارة إم جي RX5 PLUS 2024 بعدد من تجهيزات الحماية وأنظمة المكابح عالية الأداء، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات تيربو 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر، وناقل سرعات 7 غيار.

إم جي RX5 PLUS 2024

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة إم جي RX5 PLUS 2024 في مصر

الفئة الأولى إم جي RX5 PLUS 2024 بسعر مليون و450 ألف جنيه بدلاً من مليون و700 ألف جنيه.

الفئة الثانية إم جي RX5 PLUS 2024 بسعر مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و760 ألف جنيه.