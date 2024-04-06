سعر ومواصفات أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر.. صور

ما هي أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر، السؤال الذي يشغل بال الكثير من الراغبين في فرصة شراء سيارة جديدة، وسط تنوع الطرازات والتصميمات والعلامات التجارية، ولكن تبقى الإجابة هي النسخة "سوزوكي اسبريسو".

و تقدم شركة سوزكي نسختها اسبريسو موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتكي، مع نفس التصميم الخارجي والذي يجمع بين اطلالة الهاتشباك ولكن بمظهر رياضي، مع أبعاد خارجية بلغت 1520 مم للعرض، و3565 مم للطول الكلي، وبارتفاع يبلغ 1549 مم.

سيارة سوزكي اسبريسو 2024

وتأتي السيارة سوزكي اسبريسو 2024 بمحرك 1000 CC، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 67 حصان و90 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي، واستهلاك للوقود يقدر بـ 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

سيارة سوزكي اسبريسو 2024

ودعمت السيارة سوزكي اسبريسو 2024 بعدد من التجهيزات منها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام إيموبليزر مانع للسرقة، وسادة هوائية للحماية، زجاج كهربائي للناحية الامامية، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء يدوي، انذار، قفل مركزي للأبواب، حساسات ركن خلفية.

سيارة سوزكي اسبريسو 2024

وتأتي سيارة سوزكي اسبريسو 2024 بمصابيح حادة الشكل بالجزء الأمامي، مع مفهوم رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 239 لتر، اضافة إلى خزان للوقود سعة 27 لتر، مع قاعدة عجلات بطول 2380 مم، وصادم أمامي متعدد الفتحات الهوائية.

سيارة سوزكي اسبريسو 2024

سعر السيارة سوزكي اسبريسو 2024

تقدم سيارة سوزكي اسبريسو 2024 في السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر رسمي يبلغ 549 ألف و900 جنيه.