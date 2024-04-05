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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد التخفيضات الجديدة.. أرخص سيارة صينية موديل 2024

بي واي دي F3 موديل
بي واي دي F3 موديل 2024

تراجعت أسعار السيارة بي واي دي F3 الصينية من جديد، بعد أن شهدت زيادة غير مسبوقة تجاوزت حاجر الـ 800 ألف جنيه، لتبدأ أسعارها الرسمية حاليًا من 590 ألف جنيه للفئة الأولى مانيوال، وتعد هذه النسخة واحدة من اشهر وارخص السيارات داخل السوق المصري، وذلك عن فئة السيدان والتي تحمل شعار الصانع الصيني.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الأسعار الرسمية للسيارة الجديدة للسيارة بي واي دي F3 موديل 2024 في مصر، وابرز المواصفات.

بي واي دي F3 موديل 2024 

تجهيزات السيارة بي واي دي F3 وقدراتها الفنية 

 

  • محرك 1500 سي سي 4 سلندر.
  • قوة 108 حصان و145 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات مانيوال واخر أوتوماتيك.
  • وسائد هوائية للحماية بعدد 2.
  • مكيف هواء يدوي.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • مدخل AUX وUSB.
  • قفل مركزي للابواب.
بي واي دي F3 موديل 2024 
  • نوافذ كهربائية التحكم.
  • انذار مانع للسرقة.
  • جنوط.
  • فرامل مانعة للانغلاق بنظام ABS.
  • زجاج خلفي مظلل.
  • مصابيح ضباب.
  • مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية.
بي واي دي F3 موديل 2024 

السعر الرسمي الجديد للسيارة "بي واي دي F3" موديل 2024 

 

الفئة الأولى بي واي دي F3 مانيوال 2024 بسعر 590,000 جنيه.

الفئة الثانية بي واي دي F3 أوتوماتيك 2024 بسعر 680,000 جنيه.

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