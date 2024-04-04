فرق 80 ألف جنيه.. سيارة موديل 2024 "اعلى فئة" أوتوماتيك

تعتبر السيارة إم جي 5 من اشهر سيارات السيدان التي انطلقت بالسوق المصري، حيث تقدمها العلامة التجارية محليًا عبر فئتين من التجهيزات وهم STANDARD وLUXURY بين موديلات 2024، ويبلغ سعر الفئة الأولى رسميًا نحو 830 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية كاملة التجهيزات إلى 900 ألف جنيه.

وظهرت السيارة إم جي 5 موديل 2024 فئة LUXURY عالية التجهيزات للبيع على الانترنت، مع فارق سعري لصالحها يقدر بـ 80 ألف جنيه، بعد أن بلغ سعرها 820 ألف جنيه، حيث تباع تحت بمفهوم كسر الزيرو مع عدد كيلومترات لا يتعدى الـ 1000 كيلومتر.

إم جي 5 موديل 2024

تجهيزات السيارة إم جي 5 موديل 2024

فتحة سقف كهربائية.

عجلة قيادة متعدد الوظائف.

شاشة تعمل باللمس.

نظام صوتي ترفيهي.

قفل مركزي للابواب.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

ريموت تحكم، انذار.

مثبت سرعة.

إم جي 5 موديل 2024

مقاعد كهربائية التحكم.

جنوط.

بلوتوث ومدخل AUX وUSB.

وسائد هوائية للحماية.

حساسات حركة أمامية.

كاميرا 360 درجة.

نظام الثبات الالكتروني.

4 زجاج كهربائي.

مرايات جانبية كهربائية.

إم جي 5 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة إم جي 5 موديل 2024

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

سعة 1500 سي سي.

قوة إجمالية قدرها 120 حصانا.

عزم الدوران 150 نيوتن متر.

ناقل سرعات CVT أوتوماتيك.

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية.