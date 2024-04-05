استقرار سعر أرخص سيارة هاتشباك تقدمها ميتسوبيشي.. اعرف بكام

ثبتت القائمة السعرية لجميع طرازات شركة ميتسوبيشي المقدمة بالسوق المصري، حيث لم تشهد أي زيادات جديدة أو تخفيضات تتعلق بالأسعار الرسمية، وتعد النسخة ميراج موديل 2024 هي ارخص إصدارات العلامة التجارية في مصر، وذلك عن عائلة الهاتشباك والتي تقدم محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 في مصر، مع عرض أبرز المواصفات والتجهيزات.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

قدرات وتجهيزات ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

وسائد هوائية للحماية.

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

4 زجاج كهربائي.

كاميرا.

قفل مركزي للابواب.

انذار.

نظام مانع السرقة إيموبليزر.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

جنوط.

نظام صوتي ترفيهي.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

بلوتوث.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

مكيف هواء.

مرايات جانبية كهربائية التحكم.

إشارات جانبية للمرايات.

مصابيح ضباب.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

محرك 1200 سي سي.

3 سلندر.

قوة إجمالية 76 حصان.

عزم الدوران 100 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك CVT.

دفع أمامي.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

الأسعار الرسمية لـ ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 في مصر

تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 بنفس السعر السابق دون أي تغيرات، حيث بلغ 930 ألف جنيه، وذلك عن فئتها الوحيدة المقدمة بالسوق المصري.