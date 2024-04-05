ثبات أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 .. اعرف بكام

شهدت قائمة أسعار سيارات ميتسوبيشي، حالة من الثبات داخل السوق المصري، شملت جميع الفئات الطرازات المطروحة محليًا، ومنها النسخة اكليبس كروس موديل 2024، والتي تنطلق عبر 4 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و675 ألف جنيه.

زودت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بعدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الحديثة، انذار مانع للسرقة، جنوط رياضية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مثبت سرعة، مقاعد كهربائية التحكم، فتحة سقف بانوراما.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

وتضم السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 مرايا جانبية كهربائية ضم، زجاج خلفي مظلل، 4 زجاج كهربائي، حساسات ركن، كاميرا، بلوتوث، مصابيح ضباب، زر تشغيل وايقاف المحرك، إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، نظام صوتي ترفيهي.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 على ناقل حركة أوتوماتيك 8 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يمكنه انتاج قوة قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.6 ثانية.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

الأسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 في مصر

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر مليون و675 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر مليون و740 ألف جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر مليون و800 ألف جنيه.

الفئة الرابعة موديل 2024 بسعر مليون و870 ألف جنيه.