عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ثبات أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 .. اعرف بكام

ميتسوبيشي اكليبس
ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

شهدت قائمة أسعار سيارات ميتسوبيشي، حالة من الثبات داخل السوق المصري، شملت جميع الفئات الطرازات المطروحة محليًا، ومنها النسخة اكليبس كروس موديل 2024، والتي تنطلق عبر 4 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و675 ألف جنيه.

بنفس السعر .. أرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي في مصر

ميتسوبيشي لانسر بوما 2007 "فبريقا" أوتوماتيك .. بأرخص سعر

بأقل سعر للزيرو.. سيارة اقتصادية من ميتسوبيشي موديل 2024

ميتسوبيشي إكسابندر تتصدر مبيعات فئة الـ 7 راكب .. كم يبلغ سعرها ؟

زودت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 بعدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الحديثة، انذار مانع للسرقة، جنوط رياضية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مثبت سرعة، مقاعد كهربائية التحكم، فتحة سقف بانوراما.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

وتضم السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 مرايا جانبية كهربائية ضم، زجاج خلفي مظلل، 4 زجاج كهربائي، حساسات ركن، كاميرا، بلوتوث، مصابيح ضباب، زر تشغيل وايقاف المحرك، إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، نظام صوتي ترفيهي.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 على ناقل حركة أوتوماتيك 8 غيار، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يمكنه انتاج قوة قدرها 150 حصانا و250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.6 ثانية.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

الأسعار الرسمية للسيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 في مصر 

 

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر مليون و675 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر مليون و740 ألف جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر مليون و800 ألف جنيه.

الفئة الرابعة موديل 2024 بسعر مليون و870 ألف جنيه.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024
ميتسوبيشي سيارات ميتسوبيشي اسعار سيارات ميتسوبيشي الأسعار الرسمية ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

تفاصيل وفاة المعد البدني لفريق الكرة بنادي الزمالك

صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

مفاجأة تقلب الموازين.. هل يعود إمام عاشور إلى الزمالك مرة أخرى؟

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

أسعار سيارات KGM الكورية "سانج يونج" بعد التخفيضات الأخيرة .. اعرف بكام

سيارة رياضية 2019 "فبريكا" أوتوماتيك .. للبيع بأرخص سعر

سعرها نزل 200 ألف جنيه.. تخفيضات على سوزوكي فرونكس 2024

بعد تراجع أسعارها 450 ألف جنيه.. مواصفات بيجو 3008 موديل 2024 |صور

بأفضل سعر للمستعمل .. اشترِ رينو لوجان "أوتوماتيك" 2017

وفر 70 ألف جنيه .. اركب سيارة "كسر زيرو" أوتوماتيك 2023

أرخص بـ 200 ألف جنيه .. اشتري PLUS MG RX5 بهذا السعر

حجز 90 ألف نسخة.. سيارة "شاومي" SU7 الكهربائية بهذا السعر

ترشيحاتنا

هو الأول .. إصابة رجل بـ فيروس نادر وغامض بسبب القرود

متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي رسميا في مصر؟

أكسيوس: مدير CIA سيزور مصر الأسبوع المقبل لبحث ملف غزة

علاء ثابت: "نعيش من أجل الحقيقة" ليس مجرد شعار بل منهج حياة

ثبات أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 .. اعرف بكام

250 ألف طن| الحكومة تكشف موعد انتهاء أزمة السكر.. موجة تخفيض أسعار عقب العيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس مصير شقيقه.. تفاصيل مثيرة حول وفاة مؤذن مصري قبل الفجر

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البيتي فور بأقل التكاليف

بتقنية الذكاء الأصناعي وتعديلات جديدة..سامسونج تفاجىء عملائها فما القصة؟

يستاهل تمنه..بإمكانيات مميزة تسريبات جديدة حول هاتف “Galaxy Z Fold6”

فيديو

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

سبب إفساد صيام أهالي أكتوبر والشيخ زايد.. أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ