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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأقل سعر للزيرو.. سيارة اقتصادية من ميتسوبيشي موديل 2024

ميتسوبيشي اتراج موديل
ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

حققت شركة ميتسوبيشي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية شعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى تاريخها العريق وإصداراتها المتنوعة، وتقدم محليًا باقة من الطرازات بين الفئة العائلية والرياضية، وفئة الهاتشباك، بالإضافة إلى فئة السيدان الاقتصادية.

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وتحتل السيارة أتراج موديل 2024 قائمة السيارات الاقتصادية بين جميع طرازات ميتسوبيشي، سواء من ناحية استهلاك الوقود أو السعر، حيث تعد أرخص سيارة في مصر تحمل شعار العلامة اليابانية، بينما يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 

 

  • محرك 3 أسطوانات سعة 1200 سي سي.
  • قوة إجمالية 76 حصانا و100 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار دفع أمامي.
  • قفل مركزي للأبواب.
  • مرايات كهربائية التحكم.
  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • مرّآه تعتيم داخلية.
  • عجلة القيادة قابلة للإمالة.
ميتسوبيشي اتراج موديل 2024
  • شبكة أمامية مطعمة بالكروم مع لمسات باللون الأحمر.
  • تكييف هواء مانيوال.
  • جنوط 15 بوصة.
  • 2 وسائد هوائية أمامية للحماية.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.
  • نظام مراقبة ضغط الهواء للإطارات.
  • خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات.
  • نظام التحكم النشط بثبات السيارة.
ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

سعر السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 الرسمي في مصر 

يبلغ سعر ميتسوبيشي أتراج موديل 2024 في السوق المحلي نحو 915 ألف جنيه.

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