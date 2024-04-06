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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر سوزوكي ارتيجا العائلية موديل 2024 بالسوق المصري.. صور

سوزوكي ارتيجا موديل
سوزوكي ارتيجا موديل 2024

تعد سيارة سوزوكي ارتيجا من أشهر السيارات اليابانية المطروحة في السوق المصري، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي يتم تقديمها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات وهي GLX موديل 2024.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أسعار سوزوكي ارتيجا موديل 2024 الرسمية في السوق المصري، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات.

سوزوكي ارتيجا موديل 2024

تجهيزات وقدرات السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2024

 

  • شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس.
  • نظام ترفيهي صوتي وعدد 4 مكبرات.
  • عجلة قيادة مالتي فانكشن.
  • زر تشغيل وإيقاف المحرك.
  • زجاج كهربائي.
  • اضاءة نهارية LED.
  • مرايات جانبية كهربائية "ضم".
  • جنوط 15 بوصة.
سوزوكي ارتيجا موديل 2024
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • نظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.
  • أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX.
  • إنذار مانع للسرقة مع نظام إيموبليزر.
  • زجاج كهربائي لجميع النوافذ.
  • حساسات ركن، كاميرا خلفية.
  • مكيف هواء.
سوزوكي ارتيجا موديل 2024
  • محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1500 CC.
  • قوة 103 حصان و138 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات 4 غيار "أوتوماتيك".
  • تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
  • زمن التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 13.5 ثانية.
سوزوكي ارتيجا موديل 2024

السعر الرسمي للسيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2024 في مصر 

 

تقدم سيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2024 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر 1,024,900 جنيه.

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