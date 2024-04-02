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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعرها نزل 200 ألف جنيه.. تخفيضات على سوزوكي فرونكس 2024

سوزوكي فرونكس موديل
سوزوكي فرونكس موديل 2024

انخفضت الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 خلال الأيام الماضية، حيث تراجعت أسعارها بقيمة قدرها 200 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي لعائلة السيارات الرياضية، واصبحت تقدم سعر رسمي يبدأ من مليون و350 ألف جنيه.

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ويقدم موقع"صدى البلد" في السطور القادمة الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 في مصر، إلى جانب عرض ابرز مواصفاتها الفنية.

سوزوكي فرونكس موديل 2024

قدرات وتجهيزات السيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024

  • محرك 1500 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • قوة 103 حصان.
  • عزم الدوران 138 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.
  • السرعة القصوى 170 كم/ساعة.
  • مثبت سرعة.
  • مرايات كهربائية جانبية.
  • حساسات ركن خلفية.
سوزوكي فرونكس موديل 2024
  • كاميرا.
  • شاشة تعمل باللمس.
  • عجلة قيادة مالتي فانكشن.
  • ريموت تحكم.
  • مكيف هواء.
  • نظام ترفيهي صوتي.
  • نوافذ كهربائية.
  • مقاعد كهربائية.
سوزوكي فرونكس موديل 2024
  • زر تشغيل وإيقاف المحرك.
  • بصمة.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل ABS ، EBD ، ESP.
  • إنذار مانع للسرقة ونظام إيموبليزر.
سوزوكي فرونكس موديل 2024

أسعار سوزوكي فرونكس موديل 2024 الرسمية في مصر بعد تخفيض 200 ألف جنيه

الفئة الأولى GL سوزوكي فرونكس موديل 2024 بسعر مليون و350 ألف جنيه بدلاً من مليون و550 ألف جنيه.

الفئة الثانية TWO TONE GL سوزوكي فرونكس موديل 2024 بسعر مليون و400 ألف جنيه.

الفئة الثالثة GLX سوزوكي فرونكس موديل 2024 بسعر مليون و450 ألف جنيه بدلاً من مليون و650 ألف جنيه.

الفئة الرابعة GLX TWO TONE سوزوكي فرونكس موديل 2024 بسعر  مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و700 ألف جنيه.

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