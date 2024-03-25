سيارة اقتصادية من سوزوكي موديل 2024 .. وهذا سعرها الرسمي

تقدم شركة سوزوكي اليابانية وعملاقة تصنيع السيارات، باقة من الطرازات المختلفة بالسوق المصري، منها النسخة الاقتصادية "ديزاير" والتي تنتمي إلى عائلة السيدان المدمجة، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

وتعمل السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 5 غيار يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 CC، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 85 حصانا وعزم دوران 113 نيوتن متر.

سوزوكي ديزاير موديل 2024

وتصل سوزوكي ديزاير موديل 2024 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 175 كم/ساعة، ومن خلال قدراتها الفنية تتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 13.2 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 5.5 لتر وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

سوزوكي ديزاير موديل 2024

تحتوي السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 على تجهيزات تتضمن، زجاج كهربائي، انذار، جنوط، نظام صوتي ترفيهي وشاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وايقاف المحرك، مكيف هواء، ريموت تحكم، سنتر لوك، بلوتوث، مدخل USB.

سوزوكي ديزاير موديل 2024

وزودت سوزوكي ديزاير موديل 2024 بعدد 2 من الوسائد الهوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة، نظام الثبات الالكتروني، حساسات ركن خلفية لسهولة عملية الاصطفاف.

سعر السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2024 الرسمي في مصر

تقدم سوزوكي ديزاير موديل 2024 في مصر عبر فئة واحدة GLX SCREEN وبسعر رسمي يبلع 669 ألف جنيه.