أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2024 الرسمية في مصر

تقدم شركة سوزوكي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، عدد كبير من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري والعالمي، ومنها الأيقونة الرياضية "فيتارا" والتي اكتسبت شعبية كبيرة منذ انطلاقها، ووصولًا للنسخة "جراند فيتارا" موديل 2024.

تنتمي السيارة سوزوكي جراند فيتارا إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ويتم طرحها محليًا عبر فئتين الأولى GLX، والثانية GLX 2 TONE، مع باقة من التجهيزات والتقنيات، بالاضافة إلى المظهر الرياضي.

سوزوكي جراند فيتارا 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق ابرز مواصفات السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 والاسعار الرسمية بالسوق المصري.

مواصفات وتجهيزات سوزوكي جراند فيتارا 2024

مرايات كهربائية.

شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس.

نوافذ كهربائية امامية وخلفية.

جنوط.

سنتر لوك وريموت تحكم.

انذار مانع للسرقة ونظام ايموبليزر.

كاميرا خلفية.

حساسات ركن.

مثبت سرعة.

سوزوكي جراند فيتارا 2024

بصمة.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

بلوتوث ومدخل USB وAUX.

نظام صوتي ترفيهي.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

مكيف هواء.

مكابح بأنظمة ABS وEBD بالاضافة إلى وسائد الحماية.

سوزوكي جراند فيتارا 2024

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

سعة 1500 سي سي.

قوة إجمالية 103 حصان.

عزم اقصى للدوران 138 نيوتن متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.

سوزوكي جراند فيتارا 2024

الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024

الفئة الأولى أوتوماتيك GLX موديل 2024 بسعر 2,000,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك GLX 2 TONE موديل 2024 بسعر 2,050,000 جنيه.