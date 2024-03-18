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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سوزوكي سويفت موديل 2024 وبأرخص سعر

سوزوكي سويفت موديل
سوزوكي سويفت موديل 2024

ظهرت سوزوكي سويفت موديل 2024، للبيع على الانترنت بحالة الزيرو، حيث لم تقطع أي عدد من الكيلومترات مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا وبشكل كامل، وتعد هذه النسخة واحدة من أشهر السيارات التي تحمل العلامة التجارية اليابانية من فئة الهاتشباك.

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وتضم السيارة سوزوكي سويفت موديل 2024 عدد من التجهيزات منها كاميرا خلفية، حساسات ركن، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مكيف هواء، 4 زجاج كهربائي، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل AUX، قفل مركزي.

 سوزوكي سويفت موديل 2024 

وتحتوي السيارة ايضا على عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم، مرايات جانبية كهربائية، زر تشغيل وإيقاف المحرك، وسائد هوائية للحماية، انذار مانع للسرقة، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، بصمة.

 سوزوكي سويفت موديل 2024 

وتأتي السيارة سوزوكي سويفت موديل 2024 بجنوط ذات مظهر رياضي، مصابيح أمامية حادة الشكل، مصابيح ضباب، بينما تبلغ القياسات الخارجية للسيارة نحو 3840 مم للطول الكلي، و1735 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1495 مم، وقاعدة عجلات بطول 2450 مم.

 سوزوكي سويفت موديل 2024 

وتعتمد السيارة فنيًا على محرك 1200 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج 84 حصانا و107 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 5 غيار مع تقنية الدفع الأمامي، وزمن للتسارع يقدر بـ 12.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.

 

سعر السيارة سوزوكي سويفت موديل 2024 

 

ظهرت السيارة سوزوكي سويفت موديل 2024 للبيع على الانترنت عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 795 ألف جنيه.

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