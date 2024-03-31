وفر 40 ألف جنيه .. اركب نيسان صني 2024 أعلى فئة "كسر زيرو"

ظهرت السيارة الأكثر شهرة في مصر "نيسان صني" N17 للبيع على الانترنت، عبر إحدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة قدرها 800 كم، حيث تباع تحت مفهوم "كسر الزيرو" مع حالة الفبريكا بالكامل.

تنتمي السيارة نيسان صني 2024 إلى فئة سيارات السيدان، والنسخة صاحبة هذا الموضوع تنضم إلى طرازات الفئة الرابعة كاملة التجهيزات SUPER SALOON، حيث تحتوي على شاشة ملونة تعمل باللمس، حساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية، مرايات جانبية كهربائية ضم.

نيسان صني 2024

زودت السيارة ايضا بعجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط، زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة"، عدادات مختلفة عن الفئات الاخرى، مكيف هواء تاتش، زجاج كهربائي، وسائد هوائية ثنائية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ودعم الفرامل BA، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، مدخل AUX.

نيسان صني 2024

وتضم السيارة نيسان صني 2024 سبويلر خلفي، مصابيح ضباب، قفل مركزي للابواب وريموت تحكم، بالاضافة إلى انذار مانع للسرقة ونظام إيموبليزر، مع اشارات جانبية بالمرايات، وشبكة باللون الأسود مع نواكل خارجية وخارجية.

نيسان صني 2024

وتعمل السيارة نيسان صني 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 108 حصان و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى اعتماد هذه الفئة على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 نقلات "دفع أمامي".

نيسان صني 2024

وفر 40 ألف جنيه .. سعر السيارة نيسان صني 2024

ظهرت السيارة نيسان صني 2024 التي نتحدث عنها في هذا السياق للبيع على الانترنت بحالة "كسر الزيرو" بسعر 720 ألف جنيه، أي بفارق يقدر بـ 40 ألف جنيه، حيث تباع السيارة بسعر رسمي يبلغ 761 ألف جنيه للفئة الرابعة.