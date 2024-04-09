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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة أوروبية بالسوق المصري.. اعرف سعرها

ستروين سي اليزيه
ستروين سي اليزيه 2024

تعتبر السيارة ستروين سي اليزيه هي أرخص سيارة أوروبية بالسوق المصري ضمن موديلات 2024، وذلك عن فئة السيدان، حيث يتم طرحها في مصر عبر فئتين من التجهيزات هم COMFORT وLUXURY الأعلى تجهيزًا، مع أسعار رسمية تبدأ من 890 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، الأسعار الرسمية للسيارة الأوروبية ستروين سي اليزيه 2024 في السوق المصري، مع ابرز المواصفات الفنية.

ستروين سي اليزيه 2024

قدرات وتجهيزات السيارة ستروين سي اليزيه 2024

 

  • قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، انذار.
  • نظام إيموبليزر مانع السرقة.
  • مثبت سرعة.
  • مرايات جانبية كهربائية التحكم.
  • مصابيح ضباب.
  • حساسات ركن.
  • كاميرا خلفية.
  • شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.
  • نظام ترفيهي صوتي.
  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • جنوط.
  • بلوتوث.
ستروين سي اليزيه 2024
  • وسائد هوائية أمامية.
  • فرامل بنظام ABS وEBD.
  • برنامج الثبات الالكتروني ESP.
  • محرك 1600 سي سي 4 سلندر.
  • قوة 115 حصان و150 نيوتن متر.
  • تسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في 12.7 ثانية.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.
  • استهلاك الوقود 7.3 لتر/100 كيلومتر.
ستروين سي اليزيه 2024

أسعار ستروين سي اليزيه 2024 الرسمية في مصر 

 

الفئة الأولى ستروين سي اليزيه 2024 بسعر 890 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين سي اليزيه 2024 بسعر 960 ألف جنيه.

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