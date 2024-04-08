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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كيا بيكانتو "فبريكا" أوتوماتيك 2013 .. للبيع بأرخص سعر

كيا بيكانتو 2013
كيا بيكانتو 2013

تمتلك السيارة كيا بيكانتو شعبية كبيرة داخل السوق المصري والعالمي، كواحدة من أصغر سيارات الهاتشباك التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية، وذلك مع اختلاف أجيالها.

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وظهرت السيارة كيا بيكانتو موديل 2013 للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 95 ألف كيلومتر فقط، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا من الداخل بشكل كامل، ومن الخارج ايضا عدا بعض التحديثات البسيطة.

كيا بيكانتو 2013 

وتباع السيارة برخصة مرورية سارية لمدة عام، مع بعض التجهيزات ابرزها شاشة ملونة تعمل باللمس، لعرض الوسائط المتعددة وتدعم العديد من اوامر التحكم، بالاضافة إلى وجود 4 زجاج كهربائي، مكيف هواء يدوي، وسادة هوائية.

كيا بيكانتو 2013 

وتأتي السيارة كيا بيكانتو 2013 بمصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، بالاضافة إلى سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، مصابيح قرأة داخلية، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

كيا بيكانتو 2013 

وتعتمد السيارة فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 87 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 97 نيوتن متر عند 2800 دورة في الدقيقة.

كيا بيكانتو 2013 

سعر السيارة كيا بيكانتو 2013 

 

تباع السيارة كيا بيكانتو 2013 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على الانترنت عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات بسعر 470 ألف جنيه.

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