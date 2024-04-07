سيارة هاتشباك "أوتوماتيك" 2017 .. بأفضل سعر للمستعمل

ظهرت السيارة رينو سانديرو موديل 2017 للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 95 ألف كيلومتر، مع حالة الفبريقا من الداخل بشكل كامل.

وجاء الهيكل الخارجي للسيارة رينو سانديرو صاحبة هذا الموضوع، ببعض التحديثات الخارجية، مع اتمام جميع أعمال الصيانة الدورية، بالاضافة إلى وجود بطارية جديد، وعدد 4 اطارات حديثة بحالة الزيرو، ورخصة مرورية سارية لـ 3 سنوات.

رينو سانديرو

وتضم السيارة رينو سانديرو موديل 2017 عدد من التجهيزات منها، نظام التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، مكيف هواء، قفل مركزي، ريموت تحكم، نظام ترفيهي، بلوتوث، مدخل USB، مصابيح ضباب، جنوط، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية.

رينو سانديرو

وزودت السيارة رينو سانديرو موديل 2015 بعدد 2 من وسائد الحماية، بالاضافة إلى وجود فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح، زجاج كهربائي، بينما تستمد اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.

رينو سانديرو

وتعمل السيارة رينو سانديرو موديل 2015 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 CC، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 110 حصانا و148 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل إلى 175 كم/ساعة، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

سعر السيارة رينو سانديرو موديل 2017

تباع السيارة رينو سانديرو موديل 2017 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية، بقمية قدرها 495 ألف جنيه.