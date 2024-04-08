أخبار السيارات| "ميتسوبيشي اكسباندر" 2024 أقل من سعرها.. سيارة هاتشباك "أوتوماتيك" بأفضل سعر.. أسعار شيري تيجو 7 الرسمية

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم شركة بيستون الصينية، عدد كبير من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV والكروس أوفر، ومنها النسخة T55 والتي تعد هي أرخص سيارة رياضية تقدمها علامة بيستون في مصر بين موديلات 2024.

تقدم السيارة العائلية ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 في مصر عبر فئتين من التجهيزات، الأولى MIDLINE بسعر رسمي يبلغ مليون و440 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية HIGHLINE إلى مليون و500 ألف جنيه.

تعد جيتور داشينج موديل 2024، من أبرز السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية بالسوق المصري، بل الأحدث بين أسطول سياراتها، وتقدم السيارة محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، مع أسعار رسمية تتراوح بين 1,394,000 جنيه و 1,659,000 جنيه.

تنطلق السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 عبر فئتين من التجهيزات داخل السوق المصري، وتعد هذه النسخة واحدة من أشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV، وأرخصها سعرًا بعد السيارة تيجو 3 صاحبة الفئة الواحدة كاملة التجهيزات.

ظهرت السيارة رينو سانديرو موديل 2017 للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 95 ألف كيلومتر، مع حالة الفبريقا من الداخل بشكل كامل.

تعتبر السيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2024، هي أغلى اصدارات العلامة التجارية الفرنسية المطروحة في السوق المصري، حيث تبدأ أسعارها الرسمية من مليون و700 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و90 ألف جنيه، بعد أن شهدت انخفاض سعري رسمي للمرة الأولى تراوح بين 390 ألف حتى 500 ألف جنيه.