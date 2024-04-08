عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| "ميتسوبيشي اكسباندر" 2024 أقل من سعرها.. سيارة هاتشباك "أوتوماتيك" بأفضل سعر.. أسعار شيري تيجو 7 الرسمية

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر أرخص سيارة "زيرو" مقدمة من بيستون بالسوق المصري.. صور

تقدم شركة بيستون الصينية، عدد كبير من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV والكروس أوفر، ومنها النسخة T55 والتي تعد هي أرخص سيارة رياضية تقدمها علامة بيستون في مصر بين موديلات 2024.

 

أقل من سعرها الرسمي.. اركب ميتسوبيشي اكسباندر 2024 العائلية

تقدم السيارة العائلية ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 في مصر عبر فئتين من التجهيزات، الأولى MIDLINE بسعر رسمي يبلغ مليون و440 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية HIGHLINE إلى مليون و500 ألف جنيه.

 

جيتور داشينج "كسر زيرو" 2024 بأرخص سعر في مصر

تعد جيتور داشينج موديل 2024، من أبرز السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية بالسوق المصري، بل الأحدث بين أسطول سياراتها، وتقدم السيارة محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، مع أسعار رسمية تتراوح بين 1,394,000 جنيه و 1,659,000 جنيه.

 

أسعار شيري تيجو 7 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

تنطلق السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 عبر فئتين من التجهيزات داخل السوق المصري، وتعد هذه النسخة واحدة من أشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV، وأرخصها سعرًا بعد السيارة تيجو 3 صاحبة الفئة الواحدة كاملة التجهيزات.

 

سيارة هاتشباك "أوتوماتيك" 2017 .. بأفضل سعر للمستعمل

ظهرت السيارة رينو سانديرو موديل 2017 للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 95 ألف كيلومتر، مع حالة الفبريقا من الداخل بشكل كامل.

 

أغلى سيارة تقدمها ستروين في مصر .. كم يبلغ سعرها بعد التخفيض ؟

تعتبر السيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2024، هي أغلى اصدارات العلامة التجارية الفرنسية المطروحة في السوق المصري، حيث تبدأ أسعارها الرسمية من مليون و700  ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و90 ألف جنيه، بعد أن شهدت انخفاض سعري رسمي للمرة الأولى تراوح بين 390 ألف حتى 500 ألف جنيه.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد ارخص السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر الآن 29 رمضان.. معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد 3 ساعات

مليار جنيه هدية للمصريين| التفاصيل الكاملة لزيادة الأجور والمعاشات

هل يحدث في مصر كسوف كلي للشمس؟.. الإجابة هنا

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

ثغرة في العقد| الزمالك يفاوض نجم الأهلي.. صفقة ثأرية من العيار الثقيل

رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

2800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 قبل العيد

يوم الخميس| مفاجأة بشأن موعد عيد الفطر.. موقف مصر ودولة عربية تصوم يوم إضافي

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات.. تويوتا كورولا 2015 سعرها نزل 400 ألف جنيه وأرخص هاتشباك تقدمها ميتسوبيشي

أخبار السيارات| وفر 150 ألف جنيه.. اشتر أصغر سيارة رياضية 2024.. فيات تيبو بأرخص سعر.. نيسان سنترا 2024 بدون أوفر برايس

أخبار السيارات| أسعار ميكروباص تويوتا هاى إس الجديدة بعد تراجع الأوفر برايس.. علامات تدل على تلف علبة البيئة بالسيارة

أخبار السيارات| دراجة تريومف Trident 660 النارية سعرها 420 ألف جنيه.. خطوات سهلة لتحقيق رؤية أفضل أثناء قيادة السيارة؟

أخبار السيارات| انخفضت 40 ألف جنيه.. أسعار بي واي دي F3 الجديدة.. نصائح هامة لضمان سلامة الكاوتش بفصل الصيف

أخبار السيارات| وفر 70 ألف جنيه واركب سيارة "كسر زيرو" أوتوماتيك.. سعرها نزل 200 ألف جنيه "سوزوكي فرونكس"

أخبار السيارات| إرشادات للتعامل مع فتحة سقف السيارة بشكل صحيح.. خطوات بسيطة لتوضيح الرؤية أثناء القيادة

أخبار السيارات| تخفيض 180 ألف جنيه لأسعار هذه السيارة .. وفر 40 ألف جنيه واركب نيسان صني "كسر زيرو"..5 سيارات انخفضت أسعارها في مصر

ترشيحاتنا

حدث ليلا| مصر تؤكد استمرار جهود الوصول لهدنة في غزة.. أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظة.. عدد تكبيرات العيد وموعد الصلاة بالمحافظات

زكاة الفطر| الحكمة من مشروعيتها ولماذا فرضت.. الإفتاء توضح

أخبار التكنولوجيا| أرخص موبايل للشباب من سامسونج.. وتحذير لمستخدمي فيسبوك من اختراق حساباتهم

أخبار السيارات| "ميتسوبيشي اكسباندر" 2024 أقل من سعرها.. سيارة هاتشباك "أوتوماتيك" بأفضل سعر.. أسعار شيري تيجو 7 الرسمية

بسعر أقل 30% من الأسواق| طرح كحك العيد والبسكوت في هذه الأماكن

الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. فيفي عبده تثير الجدل بظهورها

طال انتظارها.. شركة آبل تفاجئ حامليها بإصدارات جديدة بأنظمة التشغيل فما القصة؟

لاتندم على شرائه.. الإصدار الجديد من لاب توب Blade 18 بإمكانيات خارقة

على البحر.. جورجينا تثير الجدل بملابس جريئة

فيديو

قرارا عاجل حول المدارس الرسمية الدولية .. الشروط موعد التقديم

رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6000 جنيه.. تأكيد جديد من وزير العمل

حسم الجدل.. هل تجوز زكاة الفطر «نقودا» بدل الحبوب؟

قصة حب وموعد اعتزالها.. تصريحات نارية من هالة صدقي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ