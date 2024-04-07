أقل من سعرها الرسمي.. اركب ميتسوبيشي اكسباندر 2024 العائلية

تقدم السيارة العائلية ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 في مصر عبر فئتين من التجهيزات، الأولى MIDLINE بسعر رسمي يبلغ مليون و440 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية HIGHLINE إلى مليون و500 ألف جنيه.

وظهرت السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 للبيع على الانترنت بقيمة سعرية قدرها مليون 350 ألف جنيه فقط، للفئة عالية التجهيزات، أي بفارق عن سعرها الرسمي يقدر بـ 150 ألف جنيه، مع تقديمها بحالة الزيرو وبمفهوم الفبريكا.

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024

وتضم السيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 باقة من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، جنوط رياضية، بصمة، زر تشغيل وايقاف المحرك، مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء.

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024

وزودت ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2024 بـ2 من وسائد الحماية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع قفل مركزي، ريموت تحكم، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، حساسات ركن، كاميرا.

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024

تأتي سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يضخ 104 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، مع زمن للتسارع يقدر بـ 13.8 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة.