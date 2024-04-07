جيتور داشينج "كسر زيرو" 2024 بأرخص سعر في مصر

تعد جيتور داشينج موديل 2024، من أبرز السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية بالسوق المصري، بل الأحدث بين أسطول سياراتها، وتقدم السيارة محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، مع أسعار رسمية تتراوح بين 1,394,000 جنيه و 1,659,000 جنيه.

وظهرت السيارة جيتور داشينج موديل 2024 للبيع على الانترنت، تحت حالة كسر الزيرو، بفارق سعري يقدر بـ 90 ألف جنيه، مع احتفاظها بمفهوم الفبريكا، ورخصة سارية لمدة سنتين، بالاضافة إلى انتمائها للفئة الأولى COMFORT.

جيتور داشينج موديل 2024

تعتمد السيارة جيتور داشينج موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 156 حصان، متصل بناقل حركة 6 غيار، كما دعمت بتجهيزات اخرى منها، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

جيتور داشينج موديل 2024

وزودت السيارة بنظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، قفل مركزي، انذار، جنوط، حساسات ركن، كاميرا، بلوتوث، نظام الوسائد الهوائية الخاص بالحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP.

جيتور داشينج موديل 2024

سعر السيارة جيتور داشينج موديل 2024

وتأتي السيارة جيتور داشينج موديل 2024 للبيع بقيمة قدرها مليون و300 ألف جنيه، بينما يصل السعر الرسمي لهذه الفئة نحو مليون و394 ألف جنيه، وتقدم الفئات الأخري بقيمة قدرها 1,494,000 جنيه للفئة الثانية، ووصل سعر الفئة كاملة التجيهزات إلى 1,659,000 جنيه.