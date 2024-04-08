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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أسعار شيري تيجو 7 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

شيري تيجو 7
شيري تيجو 7

تنطلق السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 عبر فئتين من التجهيزات داخل السوق المصري، وتعد هذه النسخة واحدة من أشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV، وأرخصها سعرًا بعد السيارة تيجو 3 صاحبة الفئة الواحدة كاملة التجهيزات.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، سعر ومواصفات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 في مصر

شيري تيجو 7

مواصفات وتجهيزات شيري تيجو 7 موديل 2024

 

  • زر تشغيل وإيقاف المحرك.
  • مثبت سرعة.
  • جنوط رياضية.
  • زجاج كهربائي.
  • قفل مركزي.
  • انذار مانع للسرقة.
  • كاميرا خلفية.
  • حساسات ركن.
  • مصابيح ضباب.
  • فتحة سقف.
شيري تيجو 7
  • مرايات كهربائية جانبية.
  • مكيف هواء.
  • ريموت تحكم.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • وسائد هوائية.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • برنامج التوزيع الالكتروني EBD.
شيري تيجو 7
  • نظام الثبات الالكتروني ESP.
  • محرك 1500 سي سي تيربو.
  • قوة 145 حصان.
  • عزم الدوران 210 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات 6 غيار.
  • السرعة القصوى 180 كيلومتر في الساعة.
  • استهلاك الوقود بنسبة 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر.
شيري تيجو 7

أسعار شيري تيجو 7 الرسمية في مصر موديلات 2024 

أول فئة BASELINE شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر  1,125,000 جنيه.

ثاني فئة HIGHLINE شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر 1,185,000 جنيه.

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