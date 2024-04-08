أسعار شيري تيجو 7 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

تنطلق السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 عبر فئتين من التجهيزات داخل السوق المصري، وتعد هذه النسخة واحدة من أشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV، وأرخصها سعرًا بعد السيارة تيجو 3 صاحبة الفئة الواحدة كاملة التجهيزات.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، سعر ومواصفات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 في مصر

شيري تيجو 7

مواصفات وتجهيزات شيري تيجو 7 موديل 2024

زر تشغيل وإيقاف المحرك.

مثبت سرعة.

جنوط رياضية.

زجاج كهربائي.

قفل مركزي.

انذار مانع للسرقة.

كاميرا خلفية.

حساسات ركن.

مصابيح ضباب.

فتحة سقف.

شيري تيجو 7

مرايات كهربائية جانبية.

مكيف هواء.

ريموت تحكم.

نظام صوتي ترفيهي.

وسائد هوائية.

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

شيري تيجو 7

نظام الثبات الالكتروني ESP.

محرك 1500 سي سي تيربو.

قوة 145 حصان.

عزم الدوران 210 نيوتن متر.

ناقل سرعات 6 غيار.

السرعة القصوى 180 كيلومتر في الساعة.

استهلاك الوقود بنسبة 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

شيري تيجو 7

أسعار شيري تيجو 7 الرسمية في مصر موديلات 2024

أول فئة BASELINE شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر 1,125,000 جنيه.

ثاني فئة HIGHLINE شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر 1,185,000 جنيه.