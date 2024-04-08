أسعار شيري تيجو 7 الرسمية في مصر .. اعرف بكام

تنطلق السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 عبر فئتين من التجهيزات داخل السوق المصري، وتعد هذه النسخة واحدة من أشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV، وأرخصها سعرًا بعد السيارة تيجو 3 صاحبة الفئة الواحدة كاملة التجهيزات.
ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، سعر ومواصفات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 في مصر
مواصفات وتجهيزات شيري تيجو 7 موديل 2024
- زر تشغيل وإيقاف المحرك.
- مثبت سرعة.
- جنوط رياضية.
- زجاج كهربائي.
- قفل مركزي.
- انذار مانع للسرقة.
- كاميرا خلفية.
- حساسات ركن.
- مصابيح ضباب.
- فتحة سقف.
- مرايات كهربائية جانبية.
- مكيف هواء.
- ريموت تحكم.
- نظام صوتي ترفيهي.
- وسائد هوائية.
- فرامل ABS مانعة للانغلاق.
- برنامج التوزيع الالكتروني EBD.
- نظام الثبات الالكتروني ESP.
- محرك 1500 سي سي تيربو.
- قوة 145 حصان.
- عزم الدوران 210 نيوتن متر.
- ناقل سرعات 6 غيار.
- السرعة القصوى 180 كيلومتر في الساعة.
- استهلاك الوقود بنسبة 7.4 لتر لكل 100 كيلومتر.
أسعار شيري تيجو 7 الرسمية في مصر موديلات 2024
أول فئة BASELINE شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر 1,125,000 جنيه.
ثاني فئة HIGHLINE شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر 1,185,000 جنيه.