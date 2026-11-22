ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة موقف تنفيذ لوحة الكهرباء رقم «٤»، بالامتداد العمراني بمدينة رأس البر، وذلك بحضور المهندس محمد مجاهد، رئيس قطاع كهرباء دمياط التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والمهندس إيهاب البغدادي، مدير عام الشئون الفنية والمشروعات بقطاع كهرباء دمياط ، ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة ، وذلك في اطار جهود تحسين خدمات الكهرباء بالامتداد العمراني بمدينة رأس البر، وتلبية احتياجات المنطقة من الطاقة الكهربائية .

وشهد الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمشروع، وبحث الإجراءات والتنسيقات اللازمة لاستيفاء متطلبات التنفيذ، مع الوقوف على المعوقات التي تحول دون البدء في الأعمال، ومناقشة سبل تذليلها من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.