استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة .. بينما غادرت 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 27 سفينة .

وأضافت هيئة الميناء - في بيان - أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21084 طنا تشمل : 10600 طن يوريا و 6752 طن ذرة و 572 طن سكر و 3160 طن بضائع متنوعة .. وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66754 طن تشمل : 14500 طن حديد و 2750 طن مواسير و 6300 طن خردة و 800 طن فول صويا و 32632 طن ذرة و 4000 طن فول و 1635 طن قمح و 4137 طن زيت طعام .

وأشار البيان إلى أنه بلغت حركة الصادر من الحاويات 708 حاويات مكافئة و 311 حاوية مكافئة واردة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3358 حاوية مكافئة .. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 1635 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 53908 أطنان.

كما غادر قطار بعد أن تم تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية و قطار بعد شحن 50 حاوية 20 قدم متجهة إلى الروبيكي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5746 حركة.