بالسعر القديم .. نيسان تقدم قشقاي 2025 في مصر

تواصل السيارة نيسان قشقاي من تألقها داخل السوق المصري، كواحدة من أشهر السيارات الرياضية عن فئة الـ SUV، حيث يتم طرحها محليًا عبر موديلات 2025 للمرة الأولى، مع نفس الأسعار السابقة التي كانت مطروحة لموديلات 2024، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و406 آلاف و500 جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز مواصفات السيارة نيسان قشقاي، بالاضافة إلى عرض اسعارها الرسمية في مصر بعد تقديم موديلات 2025

نيسان قشقاي موديل 2025

مواصفات السيارة نيسان قشقاي موديل 2025 الفنية

محرك "تيربو" سعة 1300 CC.

رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

قوة إجمالية 148 حصان.

250 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

نيسان قشقاي موديل 2025

ناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

زمن التسارع 8.9 ثانية وصولاً من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

متوسط استهلاك الوقود 6.1 لتر عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

نيسان قشقاي موديل 2025

السعر الرسمي للسيارة نيسان قشقاي موديل 2025 في مصر

الفئة Accenta موديل 2025 بسعر مليون و406 آلاف و500 جنيه.

الفئة Accenta TT موديل 2025 بسعر مليون و411 ألف و500 جنيه.

الفئة Tekna موديل 2025 بسعر مليون و477 ألف و500 جنيه.

الفئة Tekna TT موديل 2025 بسعر مليون و482 ألف و500 جنيه.