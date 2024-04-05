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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| وفر 150 ألف جنيه.. اشتر أصغر سيارة رياضية 2024.. فيات تيبو بأرخص سعر.. نيسان سنترا 2024 بدون أوفر برايس

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

الأسعار الرسمية لـ نيسان سنترا 2024 .. بدون أوفر برايس

تراجعت أسعار الأوفر برايس داخل السوق المصري إلى حد كبير، بعد إنتشار هذه الظاهرة بقوة خلال الفترة الماضية، والتي تعني فرض قيمة إضافية "غير رسمية" من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري، ومن بين الطرازات التي شهدت تراجع ملحوظ في أسعار الأوفر برايس هي النسخة نيسان نسترا 2024.

 

وفر 150 ألف جنيه.. أصغر سيارة رياضية موديل 2024 بالسوق المصري

تعد سيارة جيلي GX3 PRO، هي أصغر نسخة تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية بالسوق المصري، حيث تنتلك تصميم يجمع بين اطلالة الكروس أوفر والـ SUV، مع حجم صغير وبإطلالة عصرية، إلى جانب العديد من التجهيزات التي يقدمها الصانع الصيني.

 

فيات تيبو موديل 2024 بأرخص سعر في مصر .. تفاصيل

تراجعت أسعار السيارة فيات تيبو الرسمية داخل السوق المصري خلال الأيام الماضية بقيمة قدرها 175 ألف جنيه، إلى جانب اختفاء ظاهرة الأوفر برايس الغير رسمية والتي كان يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

 

سيارة شيري الرياضية موديل 2023 بأرخص سعر في مصر

ظهرت سيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 1000 كيلومتر فقط، مع حالة كسر الزيرو، حيث تتمتع بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.

 

ثبات أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 .. اعرف بكام

شهدت قائمة أسعار سيارات ميتسوبيشي، حالة من الثبات داخل السوق المصري، شملت جميع الفئات الطرازات المطروحة محليًا، ومنها النسخة اكليبس كروس موديل 2024، والتي تنطلق عبر 4 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و675 ألف جنيه.

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