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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الأسعار الرسمية لـ نيسان سنترا 2024 .. بدون أوفر برايس

نيسان سنترا 2024
نيسان سنترا 2024

تراجعت أسعار الأوفر برايس داخل السوق المصري إلى حد كبير، بعد إنتشار هذه الظاهرة بقوة خلال الفترة الماضية، والتي تعني فرض قيمة إضافية "غير رسمية" من قبل بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري، ومن بين الطرازات التي شهدت تراجع ملحوظ في أسعار الأوفر برايس هي النسخة نيسان نسترا 2024.

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تباع السيارة نيسان سنترا موديل 2024 في السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات الأولى BASE والثانية UPPER، وتنتمي جميع الفئات إلى عائلة السيدان، بينما تعتمد فنيًا على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

نيسان سنترا 2024 

ويمكن للسيارة نيسان سنترا موديل 2024 استهلاك نسبة من الوقود قدرها 8.9 لتر عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر، وبفضل قدراتها الفنية يمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية.

نيسان سنترا 2024 

وتأتي السيارة نيسان سنترا موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها، مكيف هواء، نظام ترفيهي صوتي، شاشة تعمل باللمس، مقود حركة متعدد الوظائف، قفل مركزي، ريموت، انذار، زر تشغيل وايقاف المحرك، جنوط، كاميرا خلفية، حساسات ركن، نوافذ كهربائية، مرايات كهربائية ضم، بصمة، وسائد هوائية، فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني.

نيسان سنترا 2024 

أسعار السيارة نيسان سنترا 2024 في مصر بدون أوفر برايس 

 

الفئة الأولى BASE موديل 2024 بسعر 821 ألف جنيه.

الفئة الثانية UPPER موديل 2024 بسعر 999 ألف جنيه.

نيسان سنترا 2024 
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