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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سيارة شيري الرياضية موديل 2023 بأرخص سعر في مصر

شيري تيجو 3
شيري تيجو 3

ظهرت سيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 للبيع على الانترنت، عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 1000 كيلومتر فقط، مع حالة كسر الزيرو، حيث تتمتع بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج.

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وتأتي السيارة تيجو 3 "كسر زيرو" موديل 2023 برخصة مرورية سارية لمدة 3 سنوات، مع إتمام جميع أعمال الصيانة الدورية، وتمتلك السيارة باقة من التجهيزات القياسية منها، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم عددا من أوامر التحكم.

شيري تيجو 3 

كما تضم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 مكيف هواء، قفل مركزي، ريموت تحكم، جنوط رياضية، فتحة سقف كهربائية، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، USB، وسائد هوائية للحماية، 4 زجاج كهربائي.

شيري تيجو 3 

تحتوي شيري تيجو 3 موديل 2023 أيضا على فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الالكتروني، حساسات ركن خلفية لسهلة عملية الاصطفاف، كاميرا خلفية، مثبت سرعة.

شيري تيجو 3 

تعتمد سيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك CVT، بينما يضخ محرك السيارة قوة إجمالية قدرها 125 حصانا، و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

شيري تيجو 3 

سعر السيارة شيري تيجو 3 

 

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 955 ألف جنيه، بينما بلغ سعر السيارة موديل 2023 وبحالة "كسر الزيرو" نحو 800 ألف جنيه.

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