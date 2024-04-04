فيات تيبو موديل 2024 بأرخص سعر في مصر .. تفاصيل

تراجعت أسعار السيارة فيات تيبو الرسمية داخل السوق المصري خلال الأيام الماضية بقيمة قدرها 175 ألف جنيه، إلى جانب اختفاء ظاهرة الأوفر برايس الغير رسمية والتي كان يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري.

وجعلت قيمة الأوفر برايس أسعار السيارة فيات تيبو ترتفع إلى مليون 800 ألف جنيه، على الرغم من طرح الفئة الأعلى تجهيزًا حاليًا بسعر رسمي يبلغ مليون و225 الف جنيه بدلاً من السعر الرسمي السابق والذي وصل إلى مليون و400 ألف جنيه.

فيات تيبو 2024

اركب فيات تيبو 2024 بأرخص سعر

ويمكن شراء السيارة فيات تيبو موديل 2024 بأرخص سعر في مصر، وذلك للفئة الأولى والتي اصبحت تقدم بقيمة رسمية تبلغ مليون و50 ألف جنيه بدلاًمن مليون و225 ألف جنيه، بقيمة تراجع بلغت 175 ألف جنيه.

فيات تيبو 2024

مواصفات وتجهيزات فيات تيبو 2024

تعتمد السيارة فيات تيبو 2024 على محرك 4 سلندر، 1600 سي سي، يمكنه انتاج قوة قدرها 110 حصانا و152 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار دفع أمامي.

فيات تيبو 2024

وتتسارع سيارة فيات تيبو 2024 من النقطة 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.2 ثانية، بينما يقدر استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

فيات تيبو 2024

ودعمت السيارة فيات تيبو 2024 بعدد من التجهيزات منها جنوط، حساسات ركن خلفية، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، اضاءة LED، زر تشغيل وإيقاف المحرك، بصمة، مرايات جانبية كهربائية، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس، نظام ترفيهي صوتي، وغيرها من أدوات مساعدة قائد المركبة، وبرامج الحماية والأمان.